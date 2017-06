Plötzlich darf man das

Socken in Sandalen werden offenbar wieder salonfähig. Bei den Pariser Modenschauen schickten gleich mehrere Designer ihre Männermodels mit der eher verrufenen Kombination über den Laufsteg, die lange als stilistischer Fauxpas deutscher Touristen galt. Sogar die Luxus-Marke Louis Vuitton setzte bei der Präsentation ihrer Herrenkollektion für den Sommer 2018 am Donnerstag auf Models in Socken und Sandalen. Einen ähnlichen Look für die Füsse wählten die Labels Pigalle und AMI.

An der Rehabilitation der Kombination hat Popdiva Rihanna grossen Anteil: Sie wurde im April in schwarzen Sandalen und grauen Socken gesichtet. Beim Filmfestival von Cannes im Mai lief dann das zum Kardashian-Clan gehörende Model Kendall Jenner in High-Heel-Sandalen mit durchsichtigen Socken über den roten Teppich.

