Sieben Lieblinge für ein rauschendes Fest

Persönliche Empfehlungen sind Gold wert. Vielleicht können Sie ja mit unseren Lieblingen etwas anfangen: Zu besonderen Anlässen betonen wir unsere Augen, ja, wir stehen auf Smokey Eyes, wer nicht? Wir umranden mit einem schwarzen Kajal am oberen und am unteren Wimpernkranz – das sorgt für einen intensiven Blick. Der Longlasting Eye Pencil von Essence (2.25 Fr.) lässt sich ganz einfach auftragen und ist punkto Haltbarkeit unser klarer Favorit.

Am Fest muss es unbedingt ein bisschen glitzern, und weil es ja selten Schnee ist, der das übernimmt, tragen wir Lidschatten auf, Dr. Hauschka Eye­shadow rauchblau (13.40 Fr.), er erinnert an die blauen Stunden, die an Weihnachten besonders magisch sind.

Die Wimpern tuschen wir schwarz. Immer. Am liebsten mit Mascara Volume Reveal von Bourjois (22.90 Fr.).

Am liebsten stimmen wir die Farbe von Lippenstift und Nagellack aufeinander ab. Neben dem klassischem Rot hat es uns metallisches Rosé angetan, zumindest im Moment. Der Frost Lipstick von MAC (28 Fr.) in der Farbe Fabby deckt gut, trocknet nicht aus und lässt die Lippen zart schimmern. Dazu passt Nagellack von Essie (14.90 Fr.) in der Farbe «tea and crumpets».

Vorher aber noch ein Highlight ins Gesicht, und das ist – seit Jahren übrigens! – der Touche éclat von Yves Saint Laurent (ab 20 Fr.). Nichts betont unsere Wangenknochen so schön.

Ohne uns abzuschminken, gehen wir niemals zu Bett. Damit das möglichst rasch geht, greifen wir zu den 5-in-1- Reinigungstüchern von Bebe Young Care. Diese entfernen alles, und vor allem alles schnell, auch wasserfestes Augen-Make-up. (Berner Zeitung)