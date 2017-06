Chaotische Sendung – nicht Rigozzi war das Problem

Die am Sonntagabend erstmals ausgestrahlte neue Sendung «Arena/Reporter» hat einen Fehlstart hingelegt. Die Sendung wurde bereits Tage vor der Premiere hart kritisiert. Anders als weitherum befürchtet, war indessen nicht die Co-Moderatorin Christa Rigozzi das Hauptproblem. Dass die sonntagabendliche Sendung über weite Strecken chaotisch verlief, oberflächlich blieb und schnell langweilig wurde, lag am Sendekonzept – und ausgerechnet an Moderations­talent Jonas Projer.

Die Ex-Schönheitskönigin musste in der Sendung Anrufe von TV-Zuschauern entgegennehmen und mit den Anrufern Livegespräche führen. Diese Ne­benrolle hat sie gut gespielt. Die Befürchtung, dass sie in einen Interessenkonflikt geraten könnte, weil sie für zahlreiche Firmen als Werbeikone engagiert ist, entpuppte sich in dieser ersten Sendung als unbegründet. Allerdings bleibt Rigozzis Doppelrolle als Moderatorin und Werbeikone grundsätzlich problematisch.

Das Thema der Sendung war die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Gleich zu Beginn wurde ein Dokumentarfilm über einen Kesb-Fall ausgestrahlt. Darin geht es um den Schweizer Christian Kast, der eine Tochter mit einer Philippinerin hat. Weil diese unter psychischen Problemen gelitten und sich das Ehepaar oft gestritten hat, liess die Kesb das Kind vor­übergehend in einem Heim platzieren. Um das Kind dem Einfluss der Kesb zu entziehen, hat Kast die Flucht von Mutter und Kind auf die Philippinen organisiert.

In der anschliessenden «Arena»-Diskussion sollten sich die Kesb-Gegner und -Befürworter ein Wortgefecht liefern zur Frage, ob die Kesb im Fall Kast richtig gehandelt oder ob sie die Mutter zur Flucht gezwungen hat. Als Kesb-Gegner sind SVP-Nationalrat Pirmin Schwander und Buchautorin Julia Onken aufgetreten. Als Befürworter sind Patrick Fassbind und Viola Amherd in den Ring gestiegen. Fassbind ist Leiter der Kesb Basel, Amherd ist Walliser CVP-Nationalrätin.

Projer wird übermütig

Das Problem: Projer, zweifellos einer der begabtesten Moderatoren des Schweizer Fernsehens seit den 90er-Jahren, hat sein Talent überschätzt: Er traute sich zu, eines der in der Schweiz derzeit emotionalsten und komplexesten Themen auszuwählen, um ein grundlegend neues Sendekonzept auszutesten.

Die Folge: Anders als man es sich von Projers «Arena»-Sendungen gewohnt ist, hatte der Dompteur seine Raubtiere diesmal nicht im Griff. Immer wieder fuhren sich Kesb-Gegner Pirmin Schwander und sein Erzkontrahent Patrick Fassbind ins Wort. Im wilden Durcheinander der Stimmen gingen die Argumente der Teilenehmer viel zu oft unter.

Falscher Fokus

Zudem sorgte Projer strikte dafür, dass die Hauptgäste keine anderen Kesb-Fälle in die Diskussion einbezogen. Was auf den ersten Blick als sinnvolle Fokussierung erschien, entpuppte sich als Falle. Denn der Fall Kast bot nicht genug Stoff für eine fast einstündige Diskussion. So begannen spätestens in der zweiten Halbzeit alle vier Hauptgäste ihre Argumente zu wiederholen. Buchautorin Onken betonte – gefühlt ein Dutzend Mal –, dass es auch viele Kesb-Fälle gebe, bei welchen alles rundgelaufen sei.

Dass man deshalb aber nicht über die vielen Missstände hinwegsehen dürfe. Und Schwander wiederholte – bis man es definitiv nicht mehr hören mochte – immer wieder, dass man vor einer Heimplatzierung von Kindern «niederschwellige Lösungen» suchen müsse. Kesb-Befürworterin und Anwältin Viola Amherd repetierte ihren Standardsatz, dass Eltern, die sich von der Kesb ungerecht behandelt fühlten, ja den Rechtsweg über Gerichte beschreiten könnten. Die Rechtsstaatlichkeit sei so jederzeit gewährleistet.

Wirre Anrufe

Leider waren die in die Diskussion eingestreuten Liveanrufe der Zuschauer kein geeignetes Mittel zur Unterbrechung der sich einschleichenden Monotonie. Denn merkwürdigerweise durften die Zuschauer am Livetelefon – anders als die vier Diskussionsgäste – eigene Beispiele einbringen.

Die teilweise etwas wirren Kürzestschilderungen der Zuschauer waren so rudimentär und bar jeder Beweisbarkeit, dass sie keinen Beitrag zu einer echten Diskussion über die Kesb boten. Bestenfalls konnten die Studiogäste darüber rätseln, was genau wohl das Problem der Anrufenden gewesen war.

Makel der Tessinerin

Perfekt war zwar auch Rigozzis Auftritt nicht: Eine routinierte TV-Moderatorin an Stelle der Tessinerin hätte mit geschickten Gegenfragen die Geschichten der Zuschauer wohl besser herausschälen können. Das hätte aber die verkorkste Diskussion an jenem Abend nicht gerettet.

(Berner Zeitung)