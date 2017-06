Das Comeback des obersten Bastlers

Das Leck in einem Schwefel­säuretank verschloss er mit handelsüblicher Schokolade, zum Überbrücken einer defekten Sicherung verwendete er ganz normales Kaugummipapier. Doch der erfindungsreiche Angus MacGyver hatte noch spektakulärere Tricks auf Lager: So bastelte er aus einem Kerzenständer, einem Mikrofonkabel und einer Gummimatte einen Defibrillator, mit dem er das Leben eines Freundes rettete, und aus einem Kühlschrank, ein paar alten Lappen und einigen Propangasflaschen konstruierte er einen flugfähigen Heissluftballon.

In den späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahren begeisterte der von Richard Dean Anderson gespielte Geheimagent mit der formschönen Vokuhila-Frisur das Publikum, jetzt kommt die Kultserie «MacGyver» zurück: Sat 1 zeigt ab 19. Juni die Neuauflage der US-Serie. Lucas Till spielt stilecht mit blonder Matte und abgewetzter Lederjacke den legendären Actionhelden, der mit Einfallsreichtum und coolen Sprüchen Geiseln befreit, Terroranschläge verhindert und jede Menge Leben rettet.

Hackerin an MacGyvers Seite

Auch in der zeitgemässen Adaption der Kultserie beweist Angus MacGyver ein ums andere Mal seine überragenden handwerklichen Fähigkeiten und seinen ausgeprägten Technikverstand, die jeden Heimwerker vor Neid erblassen lassen: So konstruiert er in den beiden Auftaktfolgen aus einer Autobatterie und einem Starthilfekabel einen Schneidbrenner, mit dem sich ein Loch in eine Stahltür schweissen lässt.

Und bastelt aus einem handelsüblichen LED-Licht, einem Mi­kroskopbildschirm und einem Infrarotfilter eine tadellos funktionierende Nachtsichtbrille – das hilft beim Feuergefecht mit Terroristen in der Dunkelheit ungemein. Gelegentlich verwendet der findige Blondschopf simple Büroklammern, Holzstücke oder Schraubenschlüssel, um Bomben zu entschärfen oder Fallen für Bösewichte zu stellen.

Anders als früher geht es aber auch um Computertechnik, für die jedoch MacGyvers Freundin Nikki (Tracy Spiridakos), eine geniale Hackerin, zuständig ist. In der Doppelfolge am 19. Juni müssen sich MacGyver und sein Team im Auftrag der US-Regierung in Italien um eine extrem gefähr­liche Biowaffe in den falschen Händen und die Befreiung einer Geisel in Venezuela kümmern.

Auf die Fans ist Verlass

Ob «Akte X», «Gilmore Girls», «Prison Break», «Twin Peaks» oder eben «MacGyver»: Viele Kultserien aus vergangenen Fernsehtagen finden neuerdings ihren Weg zurück auf den Bildschirm. Warum setzen immer mehr Sender auf das Comeback alter TV-Serien?

Die Antwort ist laut TV-Machern und Experten ganz einfach: Zum einen müssen längst bekannte Marken wie eben «MacGyver» nicht zeitraubend eingeführt werden, sondern garantieren bei vielen Zuschauern einen automatischen Einschaltreflex – vor allem natürlich bei den vielen alten Fans, die sich noch gut an die Originale erinnern können. Zum anderen wollen neben klassischen Fernsehsendern auch immer mehr Bezahlsender und Streamingportale wie etwa Netflix ihr Programm mit populären Neuauflagen bestücken.

«MacGyver»: ab Montag, 19. Juni, 20.15 Uhr, Sat 1. Quelle: Youtube (Berner Zeitung)