«Es ist die Hölle auf Erden», ruft Frau Padilla über den Vorplatz dem fotografierenden Touris­ten zu. «Unanständige Leute schmeissen Pizzas auf unser Dach oder schwimmen in unserem Swimmingpool. Jeden Tag müssen wir unser Grundstück beschützen. Aber wir wohnen hier schon seit mehr als 30 Jahren und lassen uns nicht vertreiben.»

Sie sitzt neben einem weissen Mercedes auf einem Bürostuhl in der offenen Garage ihres Hauses am Pieremont Drive in Albuquerque, New Mexiko (USA) und beäugt die Gaffer. Ein Schild auf dem gepflegten Rasen macht auf Sicherheitskameras aufmerksam. Ein zweites Schild verbietet jegliches Betreten des Grundstücks.

Kult wegen Walter White

Das Einfamilienhaus im zentral gelegenen Wohnquartier ist nicht einfach nur das Haus einer schrulligen älteren Frau. Es ist auch das Heim von Walter White, Hauptcharakter der amerikanischen TV-Serie «Breaking Bad» (2008–2013). Die Serie war so erfolgreich, dass den untröstlichen Fans nach dem Ende der letzten Staffel eine Nachfolgeserie nachgereicht wurde – die dritte Staffel von «Better Call Saul» startet heute auf Netflix (siehe Box).

Und «Breaking Bad» ist auch vier Jahre nach ihrem Ende noch Kult. So sehr, dass Heerscharen von Serienjunkies nach Albuquerque pilgern, das sein zweischneidi­ges touristisches Wunder erlebt. Hollywoodproduzent Vince Gilligan wollte die Serie zunächst in Kalifornien drehen, wurde dann aber vom Wüstenstaat New Mex­ico durch vorteilhafte Konditionen nach Albuquerque gelockt.

Dort liess Gilligan den biederen Chemielehrer Walter White zum Albtraum jedes Polizisten der amerikanischen Drogenvollzugsbehörde DEA verkommen. In «Breaking Bad» finanziert sich White seine Krebstherapie mit der Herstellung der Droge Crys­tal Meth.

Und irgendwo in Staffel drei schmeisst Walter White, der inzwischen unter dem Pseudonym «Heisenberg» ein Doppelleben als Drogenkönig führt, in der Wut auf seine Frau eine Pizza auf sein Garagendach. Zum Leidwesen des älteren Ehepaares Padilla im nun weltberühmten Einfamilienhaus stellen übermütige Touristen die Szene nach.

Poster und T-Shirts

Andere Bewohner von Albuquerque profitieren von der neuen Anziehungskraft der Stadt. Die Fast-Food-Kette Twisted, bekannt aus der Serie als Pollos Hermanos, verkauft neben nicht besonders appetitlich ausse­henden Hamburgern «Breaking Bad»-Poster. In Walts Geldwäschereibetrieb – im richtigen Leben Mister Car Wash – gibt es neben einer Autowäsche für 6 Dollar auch eine Souvenirecke mit «Breaking Bad»-Fanartikeln.

Und in der Altstadt von Albuquerque werden neben indianischen Handwerkskünsten auch Billig-T-Shirts mit «Heisenberg»-Aufdruck verkauft. Der Süssigkeitenladen Candy Lady bietet Walter Whites Crystal Meth in Schleckwarenform für einen Dollar pro Tüte an.

Die Villa von Walts Schwager Hank Schrader, das Haus von Walts Geschäftspartner Jessie Pinkman wie auch die Anwaltskanzlei von Gangster-Anwalt Saul Goodman liegen nur wenige Autofahrminuten auseinander. Fans haben auf Google Maps ­alle wichtigen Filmlocations in einer separaten Karte vermerkt, eine individuelle «Breaking Bad»-Tour ist in kürzester Zeit zusammengestellt.

Wer es gerne etwas sportlicher mag, mietet sich Velos oder bucht eine geführte Velotour. Und dann gibt es da noch das ultimative Fanerlebnis: Die dreistündige «Breaking Bad Tour» deckt 20 Drehplätze ab: in einem Wohnmobil – «just like the one in the show».

Filmtourismus wichtig

Brenna Moore vom Tourismus­büro Visit Albuquerque kann nicht abschätzen, wie hoch der Anteil der «Breaking Bad»-Gäste am gesamten Touristenaufkommen ist. «Der Filmtourismus ist im Allgemeinen wichtig für uns.» Durch den Erfolg von «Breaking Bad» sei Albuquerque auch für europäische Touristen attraktiv geworden. «Wir rechnen damit, dass der Effekt durch ‹Better Call Saul› noch verstärkt wird.»

Als Frau Padilla noch Freude an den Besuchern aus aller Welt hatte, schlug sie Kaufangebote für ihr Haus in Höhe von mehreren Millionen aus. Vielleicht würde sie an einem anderen Ort wieder glücklich. Und für die Fans würde ein «Heisenberg»-Museum an 3828 Pieremont Drive umso mehr zum Pilgerort. Doch noch verteidigt Frau Padilla ihr Grundstück. (Berner Zeitung)