Carrie Fishers Mutter Debbie Reynolds ist tot

Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot. Wie ihr Sohn Todd Fisher mitteilte, starb sie am Mittwoch im Alter von 84 Jahren – einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter Carrie Fisher. «Sie ist nun bei Carrie und wir haben alle ein gebrochenes Herz», erklärte er in einer Klinik in Los Angeles, in die Reynolds zuvor eingeliefert worden war. Der Stress nach dem Tod seiner Schwester «war zu viel» für seine Mutter.

Reynolds war keine 20 Jahre alt, als sie Anfang der 50er eine Hauptrolle im Filmmusical «Singin' in the Rain» an der Seite von Gene Kelly ergatterte. Ihre Darbietung im Klassiker brachte ihr den Durchbruch als Schauspielerin. Bekannt wurde Reynolds auch für ihre Rolle in dem Musical «The Unsinkable Molly Brown», die ihr eine Oscarnominierung bescherte.

Truly heartbroken to hear @DebbieReynolds1 has died. She was a wonderfully warm friend and colleague. Praying for Todd & Billie. #RIPDebbie pic.twitter.com/P85OVsMBUt — Joan Collins (@Joancollinsdbe) December 29, 2016

In den späten 50er Jahren sorgte ihre Scheidung vom Entertainer Eddie Fisher für Schlagzeilen. Dieser verliess sie für Elizabeth Taylor.

Erst am Dienstag war Reynolds' Tochter Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie Tage zuvor auf einem Flug von London nach Los Angeles einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Berühmt wurde Fisher vor allem durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in der «Star Wars»-Saga. (chi/sda)