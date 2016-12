Carrie Fishers Mutter nach Schlaganfall im Spital

US-Schauspielerin Debbie Reynolds sei am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten zunächst das Promi-Portal TMZ und später die Zeitung «Los Angeles Times» unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Die 84-Jährige soll seit dem Tod ihrer Tochter zutiefst verstört sein und nun offenbar einen Schlaganfall erlitten haben.

I heard about Debbie Reynolds. Let's pray that it's nothing serious. — William Shatner (@WilliamShatner) December 28, 2016

Am Dienstag war Reynolds' Tochter Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben, nachdem sie Tage zuvor auf einem Flug von London nach Los Angeles einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Berühmt wurde Fisher vor allem mit ihrer Rolle als Prinzessin Leia in der «Star Wars»-Saga.

Reynolds gelang 1952 mit dem Filmklassiker «Singin' in the Rain» an der Seite von Gene Kelly der Durchbruch als Schauspielerin. Später wurde sie für ihre Darbietung im Musical «The Unsinkable Molly Brown» für einen Oscar nominiert. Sie hatte zwei Kinder mit dem Schlagersänger Eddie Fisher, der sie später für Elizabeth Taylor verliess. (chi/sda)