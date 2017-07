Der Zombie-Vater ist tot

In späteren Jahren fiel er vor allem durch seine überdimensionale Brille auf. Aber George A. Romero war kein grossspuriger Regisseur – davon konnte man sich 2006 auch in der Schweiz überzeugen, als er am Nifff-Festival in Neuenburg in der Wettbewerbsjury sass. Und wenn er bis heute als «Zombieübervater» herumgeboten wird, dann ist das nur die halbe Wahrheit.

Der 1940 in New York geborene Romero begann schon in seiner Jugend Super-8-Filme zu drehen. Nach dem Studium in Pittsburgh gründete er 1961 mit Freunden eine Filmproduktion. «Night of the Living Dead», 1968 als Freizeitprojekt mit dem Minibudget von etwas über 100'000 Dollar entstanden, avancierte nicht nur zum Kultfilm, sondern definierte das Horrorgenre neu. Bis heute wird Romero als Inspirationsquelle genannt, etwa von Regisseur Jordan Peele, dessen Gruselmovie «Get Out» (2017) jüngst zum erfolgreichsten Debütfilm aller Zeiten avancierte.

Was zeichnet Romero aus? Den Autorenfilmer interessierte nicht nur die Darstellung klaustrophobischer Ängste, sondern auch Gesellschafts- und ­insbesondere Rassismuskritik. «Night of the Living Dead», zur Zeit des Vietnamkriegs gedreht, erzählt von einer Menschengruppe, die in einem Farmhaus von Untoten angegriffen wird. Doch statt zusammenzuspannen, bekriegen sich die Bedrohten. Der einzige Überlebende, ein Afroamerikaner, wird am Ende von der weissen Bürgerwehr erschossen.

Romeros Billigfilm spielte 30 Millionen Dollar ein – doch der Regisseur sah davon wenig, da er sich mit Verträgen nicht auskannte. Er drehte danach noch fünf Fortsetzungen – die letzte namens «Survival of the Dead» (2009) war zugleich seine letzte Regiearbeit. Zu seinen bekannteren Filmen zählt auch «Creepshow» (1982), zu dem Horrorautor Stephen King das Drehbuch schrieb. Romero starb 77-jährig an den Folgen von Lungenkrebs. Zuletzt, heisst es, habe der ruhige Regisseur die Musik aus der romantischen Komödie «The Quiet Man» gehört. (Berner Zeitung)