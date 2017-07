Wenn die Tochter zum Monster wird

Deutsche Komödie gefällig? Öhm . . . nach dem Screwball-Comedy-Desaster «Die Blumen von gestern» über zwei durchgeknallte Holocaustforscher ist man erst mal skeptisch. Und wenn ein Film auch noch «Das Pubertier» heisst (okay, der Titel stammt von Bestsellerautor Jan Weiler) machen wir uns auf übelste Dünnbrettbohrereien gefasst.

Aber dann: Sind wir mitten im Film von Leander Haussmann, und dass dieser Mann Skurrilitäten kann, hat er mit der Verfilmung von Sven Regeners «Herr Lehmann» (2003) zumindest ansatzweise bewiesen. Im «Pubertier» gehts nun allerdings nicht um alkoholschwangeres Gedöns von rumeiernden Fastdreissigern, nein, es geht um ein gesetztes Ehepaar (Jan Josef Liefers, Heike Makatsch), dessen Tochter 14 wird. Was mit gewissen Konsequenzen verbunden ist.

Ballettpläne wanken

Carla (Harriet Herbig-Matten), eben noch ein entzückendes kleines Mädchen, will jetzt zum Geburtstag ein Smartphone, mit Jungs Party machen und zwischendurch von Elyas M’Barek («Fack ju Göhte») schwärmen. Da geraten die Pläne des Papas, der mit dem Töchterchen Ballett­aufführungen und Symphoniekonzerte besuchen wollte, arg ins Wanken.

Apropos Papa: Aus dessen Sicht wird der Film erzählt, und wie im Buch funktioniert das im Film ausgezeichnet. Jedenfalls in Gestalt von Hauptdarsteller Jan Josef Liefers (dem «Tatort»-Boer­ne aus Münster), der für Lacher am Laufmeter sorgt. Übrigens, Liefers war auch in Chris Kraus’ «Die Blumen von gestern» mit von der Partie – als einzige erträgliche (Neben-)Figur, der bereits im Vorspann die Fresse poliert wurde.

Im «Pubertier» kann Liefers jedoch auf einen Regisseur zählen, der das komödiantische Timing trifft, der viele Überraschungen einbaut (unter anderem Elyas M’Barek in einem Gastauftritt). Und dann gurken da noch jede Menge Nebendarsteller rum wie zum Beispiel der unverwüstliche Detlev Buck, dessen Figur im Zweifelsfall lieber als Kriegsreporter arbeitet, als daheim seinen pubertierenden Sohn zu ertragen.

Orgie an Übertreibungen

Und das titelgebende Pubertier alias Carla? Newcomerin Harriet Herbig-Matten passt mit ihrem natürlichen Charme perfekt in dieses chaotische bis surreale Geschehen. Und ja, der Film ist eine wunderbare Orgie der Übertreibungen, wo unter anderem eine Teenagerparty auf der Polizeiwache endet und wo Carla zum ersten Mal mit einem gleichaltrigen, von amouröser Panik geschüttelten Jungen allein ist. Na ja, fast allein. Irgendwer muss das Pubertier ja schliesslich vor Dummheiten beschützen – nicht wahr?



«Das Pubertier»:ab 6. Juli im Kino.

Jan Weiler: «Und ewig schläft das Pubertier», Kindler-Verlag. (Berner Zeitung)