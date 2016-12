Wie bitte klingt das Emmental?

«Ein Projekt beginnt und endet irgendwann auch», sagt Bart Léon van Doorn, der Festivalverantwortliche. Er und der künst­lerische Leiter Karel Boeschoten haben mit der Rüttihubeliade während 14 Jahren das Musikprogramm in der 1500-Einwohner-Gemeinde Walkringen geprägt.

Das Festival wurde auf eine Initiative der in Bern lebenden Geigerin Patricia Kopatchinskaja ins Leben gerufen – mit dem Ziel, im familiären Rahmen klassische Konzerte für ein breites Publikum zu veranstalten: «Unsere Programme sollen leicht zugänglich sein und für alle etwas bieten», sagt van Doorn. «So kreieren wir kein übergreifendes Festivalmotto, sondern setzen in jedem Programm unterschiedliche Schwerpunkte.»

Sphärische Performance

Ein Potpourri erwartet die Rüttihubeliade-Besucher auch in der 14. Ausgabe: Von einem barocken Weihnachtskonzert am Stephanstag über romantische Kammermusik bis hin zu Bruno Bieris Klangerkundungen.

«Es gibt keinen geeigneteren Künstler als den Emmentaler Bruno Bieri mit seinem Hang, der die Klangkulisse an unserem Ort des Geschehens besser erlebbar machen könnte», sagt van Doorn. Das in Bern von zwei Tüftlern entwickelte Instrument hat die Form einer fliegenden Untertasse und wird mit der Hand (berndeutsch «Hang») gespielt. Das Hang ist längst über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Sogar der Dalai Lama war kürzlich bei seinem Besuch in Bern fasziniert von Bieris sphärischer Hang­performance.

An der Rüttihubeliade kombinieren Bieri und der Cellist Lionius Treikauskas am 28. Dezember die Hangklänge mit Xang (berndeutsch «Gesang»), Alphorn und Langnauerli. Dabei handelt es sich nicht um Emmentaler Würstchen. Das Langnauerli ist der Vorgänger des Schwyzerörgelis.

Weinendes Auge

Als Kontrast erklingt in demselben Konzert eine von Franz Schuberts musikalischen Perlen: das Forellenquintett. «Launische Forellen», wie es der Text aus Schuberts Lied sagt, auf dem der bekannte Variationensatz des Klavierquintetts basiert, schwimmen zwar nicht im nahen Biglenbach, aber sehr wohl durch die Emme. In der Kammermusikformation musiziert Cellist Maximilian Hornung, der vor nicht allzu langer Zeit das Berner Publikum im Kultur-Casino begeisterte.

Die Konzertreihe im Rüttihubelbad findet 2016 zum letzten Mal statt. «Wegen der geringen Unterstützung vonseiten der öffentlichen Hand und rückgängiger Einnahmen aus dem Ticketverkauf ist das Festival in dieser Form nicht mehr tragbar», sagt van Doorn. «Mit der Kultur im Rüttihubelbad geht es aber weiter. Wir konzentrieren uns auf qualitativ hochwertige Veranstaltungen, verteilt über das Jahr. Daher beenden wir unser Festival nicht nur mit einem weinenden Auge, sondern mit Freude.»

Rüttihubeliade: 26. bis 30. 12., Rüttihubelbad, Walkringen.

(Berner Zeitung)