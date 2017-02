«Als Organisator muss man dem Publikum vertrauen können»

Noch mehr junge Künstler in Blumenstein

Werke des Franzosen Claude Debussy (1862–1918) sind Dreh- und Angelpunkt der Vier-Jahreszeiten-Konzerte 2017/2018 in der Kirche Blumenstein. «Wir werden einen grossen Teil seiner Kammermusikkompositionen spielen und haben noch mehr junge Künstler engagiert, die noch nie in Blumenstein auftraten», sagt Mirjana Reinhard.



Die Reihe beginnt mit dem Frühlingskonzert am 7. Mai mit dem Klaviertrio in G-Dur (Debussy), der Cello-Sonata in A-Dur, M8, von César Franck (1822– 1890) und dem Klaviertrio in a-Moll, Op. 50, von Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893). Girolamo Bottiglieri, Violine, Mirjana Reinhard, Cello, Yuka Oechslin, Klavier.

Am Sommerkonzert vom 20. August erklingen Debussys Streichquartett in g-Moll, Op.10, die Fünf Melodien, Op. 35b, von Sergei Prokofiew (1891–1953) und «Quatuor pour la fin du temps» von Olivier Messiaen (1908–1992). Jonian Ilias Kade­sha, Violine, Mikayel Zakaryan, Violine, Hannes Bärtschi, Viola, Mirjana Reinhard, Cello, Nils Kohler, Klarinette.



Debussys Sonate für Flöte, Viola und Harfe in F-Dur steht im Zentrum des Herbstkonzerts vom 22. Oktober. Von Jean Cras (1879–1932) stammt das Quintett für Flöte, Harfe und Streichertrio, und von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) das Divertimento in Es-Dur, KV 563. Manuel Oswald, Violine, Lea Boesch, Viola, Mirjana Reinhard, Cello, Frederic Sanchez, Flöte, Sarah O’Brien, Harfe.



Absolut ungewöhnlich dürfte das Winterkonzert vom 21. Januar 2018 werden. Die Besetzung: zwei Pianisten (Yuka Oechslin und Anton Kernjak) und zwei Schlagzeuger (Matthias Würsch und Michael Meinen). Sie spielen «En Blanc et Noir» (Debussy), «La Valse» und die «Rapsodie Espagnole» (arrangiert für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuge) von Maurice Ravel (1875–1937), «Figures de résonances» (Henri Dutilleux (1916–2013) und die Sonate für zwei Klaviere und zwei Schlagzeuge, Sz 110, von Béla Bartók (1881–1945).