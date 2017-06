«Bin ich Feministin? Natürlich!»

Montreux Jazz Festival

Legenden und Jungspunde: Auch bei seiner 51. Ausgabe setzt das Montreux Jazz Festival (30. 6. bis 15. 7.) auf eine ausgewogene Mischung von etabliert und zukunftsträchtig. Eröffnet wird das Festival am 30. Juni mit elektronischer Musik von Max Richter und Nicolas Jaar. Weiter gehts mit Jazzgrösse Herbie Hancock (2. 7.) und mit der wilden Beth Ditto (siehe Haupttext), die am 3. Juli neben den gestandenen Herren von Pet Shop Boys auftreten wird. Da sind Tom Jones und Macy Gray (7. 7.), da sind die Schweizer Technopioniere Dieter Meier und Boris Blank von Yello, die in Montreux eines ihrer raren Konzerte geben werden (12. 7.). Und da ist die Solange, die kleine Schwester von Beyoncé (11. 7.). Grosses erwarten wir auch am 9. Juli, wenn zwei legendäre ­Brians aufeinandertreffen: einmal Bryan Ferry, Mitbegründer von Roxy Music, und Brian Wilson, Kreativkopf der Beach Boys. Zusätzlich zu den sechzehn Abenden in drei Sälen gibt es 2017 auch die Serie «Out of the Box»: In dieser Reihe stehen Konzerte in Fünfsternhotels und im Schloss Chillon auf dem Programm. mk



Montreux Jazz Festival: 30. 6. – 15. 7., Montreux. Infos und Tickets: www.montreuxjazzfestival.com.