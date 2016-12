Das Netz trauert um George Michael

Als die Nachricht vom Tod des Sängers George Michael bekannt wurde, drückten Fans und Freunde aus aller Welt via Twitter ihr Beileid aus.

Die US-TV-Moderatorin Ellen DeGeneres beklagt den Verlust eines Freundes:

I just heard about my friend @GeorgeMichael 's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad.

Mit Anspielung auf Songs von George Micheals nimmt LGBT-Aktivist George Takei Abschied:

Rest with the glittering stars, George Michael. You've found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you.