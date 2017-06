Ein Bieber, ein YB-Shirt und viel Gekreische

48'000 mehrheitlich junge Fans besuchten am Donnerstagabend das Konzert von Justin Bieber in Bern. Ihr Idol war am Nachmittag mit dem Helikopter aus der Ostschweiz angereist.

Das Bieber-Fieber sorgte für ohrenbetäubenden Lärm im Berner Stade de Suisse. «Alle haben extrem heftig gekreischt», sagte ein Konzertbesucher. Justin sang Hits wie «As Long As You Love Me», «Baby», «What Do You Mean» sowie «Sorry» vom letzten Top-Album «Purpose».

Der Star outete sich als YB-Fan

Ein Highlight des Abends: Zahlreiche Songs interpretierte der Kanadier in einem YB-Trikot. Das Kreischen wurde noch lauter, als er im gelben Leibchen auf die Bühne trat, das ihm der Verein geschenkt hatte.

In Bern tobten die Fans – und in anderen Landesteilen ein Sommergewitter. Doch im Stade de Suisse fiel kein einziger Regentropfen. Dabei fühlen sich doch die putzigen Bi(e)ber in Gewässern so wohl.

Wer spielt hier für YB im Stade de Suisse? Die neue Nummer 10, Topscorer Justin Bieber! #transferdesjahres #purposetour pic.twitter.com/BlUdQ8D36c — Mira Weingartner (@mira_katharina) June 15, 2017

(oli)