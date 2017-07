Ein Song überwindet Ozeane

Luis Fonsi, kann man vorhersagen, ob ein Song ein Hit wird?

Luis Fonsi: Nein, gar nicht. Das ist reines Glücksspiel. Man kann höchstens raten, was die Leute hören wollen. Wenn das alles so einfach ginge, dann hätten ja alle ohne Unterbrechung grosse Hits. Sicher will ich immer, dass meine Musik erfolgreich wird und so viele Menschen erreicht wie nur möglich, aber man kann sich nicht hinsetzen und sagen: «So, schreiben wir heute doch mal einen Welthit.» Das war auch nicht der Plan.

Was war denn der Plan?

Ich bin seit zwanzig Jahren im lateinamerikanischen und spanischen Markt erfolgreich, ich wollte bloss eine neue, möglichst fetzige Single für mein langjähriges Stammpublikum aufnehmen. Dann überwand «Despacito» Grenzen, Kulturen und Ozeane und wurde so gut wie überall auf der Welt die Nummer 1. Das ist unglaublich. Nicht nur in Deutschland, Europa, den USA, sondern auch in Japan oder in Russland. Das ist noch nie passiert. Und dann ausgerechnet mit einem Song, der eine Liebeserklärung an meine Heimat Puerto Rico ist.

Im Nachhinein ist aber offensichtlich, warum die Nummer so triumphiert, oder?

Die Sache mit «Despacito» ist die: Alle Details stimmen. Man kriegt die Melodie nicht aus dem Kopf, und der Refrain, der ja nur aus einem Wort besteht, ist so leicht, dass ihn jeder mitsingen kann. Das Video ist auch super. Und mit Daddy Yankee und Justin Bieber machen zwei Weltstars mit. Gerade vor einigen Tagen haben wir zwei Milliarden Klicks auf Youtube erreicht. So schnell hat das noch kein anderes Lied geschafft, nicht einmal «Gangnam Style».

Wie war die Zusammenarbeit mit Daddy Yankee?

Dieses Lied war von Anfang an etwas Besonderes, und wir hatten das Gefühl, einen starken, melodischen, lustigen, energiegeladenen Song zu haben. Wir brachten ihn mit einiger Überzeugung auf den Markt. Doch was mit der Nummer passiert ist, überrascht mich sehr.

Mister «Despacito»: Luis Fonsi. Bild: zvg

Unterschiedliche Länder undihre Bewohner schliessen den Song ins Herz. Ist das auch ein perfekter Beweis dafür, wie weit fortgeschritten die Globalisierung ist?

Ja, «Despacito» ist der Vorzeigesong für Einheit, Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt. Wir leben in einer Zeit, in der es viel Trennendes gibt, in der Menschen Mauern bauen und Zäune errichten wollen. Die Regierungen vieler Staaten ergreifen Massnahmen zur Abschottung und zur Ausgrenzung anderer. «Despacito» hingegen vereint, statt zu trennen. Die Menschen sind schon viel weiter, als viele Politiker glauben.

Hat der Song für die Lateinamerikaner in den USA eine besondere Bedeutung?

Das Lied baut auf, verbessert die Stimmung derjenigen, die es hören. Aber einem etwa die Angst vor einer Abschiebung nehmen kann ein Song natürlich nicht. Und doch ist er toll für das Selbstbewusstsein der Lateinamerikaner. «Despacito» ist der erste spanischsprachige Song seit einundzwanzig Jahren, der auf Platz 1 der US-Singlecharts steht.

Wie kam es dazu, dass Justin ­Bieber bei Ihrem Superhit mitmachen darf? Er passt doch gar nicht zu dem Song.

Justin Bieber fand «Despacito» toll und fragte uns an, ob er dabei sein dürfe. Er sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit. Und warum auch nicht? Darum geht es doch: Ums gemeinsame Feiern, ums Zusammensein. Sein Mitwirken ist gut für ihn und gut für mich. Eine Win-win-Situation.

Wie hat sich Ihr Leben persönlich verändert, seit «Despacito» die Welt erobert?

Ich bin weniger daheim bei meiner Frau und unserer fünfjährigen Tochter. Wenn ich ein paar Tage zu Hause bin, dann verbringe ich die Zeit mit ihnen. Ich hänge sehr an den beiden.Singen Ihre Frau und Ihre Tochter «Despacito», wenn Sie durch die Tür kommen?

Am Anfang haben sie das manchmal gemacht. Ich habe den Song zu Hause in meinem Studio geschrieben, sie waren also quasi die ganze Zeit dabei. Sie kennen «Despacito» schon seit fast zwei Jahren. So lange gibt es das Lied schon.

Sie haben acht Alben veröffentlicht, die in den lateinamerikanischen Märkten alle sehr erfolgreich sind. Wann kommt das neunte?

Bald schon. Es ist zu 95 Prozent fertig. Allerdings läuft «Despacito» gerade dermassen gut, dass ich nichts überstürzen will. Meine Karriere läuft schon seit zwanzig Jahren, und jetzt kommen wir auf die nächste Stufe. Das ist ungewöhnlich, und im Moment fühlt sich das alles an wie eine Fahrt auf der Achterbahn.

Sie haben Musik studiert. Istes wichtig, ein ordentlichesFundament zu haben?

Mir war das wichtig, ja. Ich wollte der bestmögliche Musiker werden und die Musik aus so vielen Winkeln wie möglich betrachten können. Ich will nicht nur Sänger sein, sondern auch was vom Schreiben, Arrangieren und Produzieren verstehen, das Handwerk beherrschen. Dass ich in jedes Detail eingebunden bin, ist gut für mich und meine Musik. Das macht die Songs persönlicher und individueller.

Sie sind schon vor PapstJohannes Paul II. und vor Barack Obama aufgetreten. WarenSie beeindruckt?

Oh ja! Es ist eine Riesenehre, wenn einen solch tolle Menschen einladen. Für den Papst habe ich im Jahr 2000 in Rom gesungen. Das war am Anfang meiner Karriere und eines der grössten Konzerte überhaupt. Meinen Auftritt für Barack Obama hatte ich an der Verleihung des Friedensnobelpreises 2009 in Oslo. Obama war ein fantastischer Präsident. Seine Hand zu schütteln, war ein unvergesslicher Moment. (Berner Zeitung)