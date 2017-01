Funkspruch der frivolen Art

Da sitzt dieses Tier mit seinen leuchtenden Glotzaugen, den messerscharfen Zähnen, dem dicken Kopf. Ein garstiges Fabelwesen, das anstelle von Exkrementen Banknoten absondert. Geld riecht übel? Egal: Nimm, was du kriegen kannst. «Take the Money», postulieren Grand Mother’s Funck – kurz GMF – mit ihrem neuen Album, dessen Cover das erwähnte Untier ziert.

Und führen diese Forderung mit einem Songtitel gleich selbst ad absurdum: «Confessions (of a Junkie Hooked on Money Who’s Pissed That Someone Is Trying to Take His Money While He Himself Is Trying to Take the Money of Someone Else)». Das stinkt zum Himmel? Nun, käme jemand auf die Idee, den Sound dieses Songs in einen Duft umzuwandeln, würde sich beim Abspielen auf der Stelle ein prächtiger Wohlgeruch verbreiten. Aber der Reihe nach: Nase zu, Ohren auf.

Die Rückkehr

Hören wir Daniel «Bean» Bohnenblust zu. Der Saxofonist stieg 2009 aus, «weil ich nach sehr intensiven Jahren mit GMF eine Pause für meine Familie brauchte». Dann kam vor rund zwei Jahren die Anfrage, ob er wieder einsteigen möchte. «Ich habe mich sehr gefreut und mich sogleich ans Komponieren gemacht», erinnert sich Bohnenblust.

Und so ist er als Bandleader zurückgekehrt. Zurück zu seiner «alten Liebe», die er 1993 in Burgdorf mitgründete. Die sich in über zwei Dekaden und rund 1000 Konzerten mit ihrem Sound weit über die Region hinaus einen Namen gemacht hat. Die auch mal in den US-College-Charts auftauchte oder mit Kultrapper Akil the MC von Jurassic 5 um die (Konzert-)Häuser zog.

Grand Mother’s Funck melden sich nach langer Fun(c)kstille im Showbusiness zurück. Bild: Reto Andreoli

Und die nun nahezu in Urformation das achte Studioalbum veröffentlicht, das erste seit sechs Jahren. «Es war sehr erstaunlich, wie das funktioniert hat mit den neuen Stücken, die ich gebracht habe: Ich habe der Band meine Ideen erklärt, und ab ging die Post», erzählt «Bean» Bohnenblust.

Für ihn sei es wichtig, Musik zu spielen, die locker und groovig wirke, die so gespielt sei, als hätte man noch beliebig Reserven. «Das gelingt nur Bands, die Hunderte von Stunden zusammen auf dem Buckel haben. Ich denke, dem sind wir mit dem neuen Album ein gutes Stück nähergekommen.»

Die Coolness

Lassen wir also die Musik sprechen. Lange gefackelt wird auf «Take the Money» nicht. Rollend und mitreissend ist der Groove, schmissig die Bläserpower, beseelt und engagiert Rich Fonjes Gesang. «If you treat me like a dog – at least throw me a bone», singt er im Auftaktstück «The Dog».

Und in der Folge werfen GMF der Zuhörerschaft so manchen nahrhaften musikalischen Knochen hin: den entspannten Funk des siebeneinhalbminütigen «A Bona Fide Winner», den stimmungsvollen Sound des erwähnten Highlights «Confessions», das organisch-warme Instrumental «One for Nat», die Duftmarken, die «Bean» Bohnenblust mit seiner Präsenz und seinen Saxsoli hinterlässt.

Auch im Jahr 2017 hat diese Truppe den Funk im Blut, den Soul im Herzen. Und zelebriert Musik, die vielleicht nicht wahnsinnig hip ist – aber halt einfach cool im besten Sinne des Wortes. Frisch, fesch – und auch mal frivol wie das auf dem CD-Cover abgebildete Viech. Und so ist dieses beileibe nicht das einzig Fabelhafte an «Take the Money». Groove on, Grossmutter!

Grand Mother’s Funck:«Take the Money», Sound Service. Live: 20. Januar, Mühle Hunziken Rubigen. (Berner Zeitung)