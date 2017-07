Im Tempo Teufel Richtung Gegenwart

The Strypes werden älter, und ihre Musik wird jünger. Beides ist relativ. Die ungestümen Musiker aus Irland sind alle erst um die 20, und die Songs, die sie spielen, haben nach wie vor eine ausgeprägte Retroschlagseite.

Vor einigen Jahren, als die Strypes ihre Karriere im Provinznest Cavan starteten, waren sie kaum mit der Schule fertig, aber musikalisch eindeutig «old school». Sie spielten im Rhythm-and-Blues- und Mod-Stil der 1960er-Jahre und coverten sich im Tempo Teufel durch die frühe Musikgeschichte, von Muddy Waters bis zu den Yardbirds.

Sie taten das dermassen kompetent, dass sie bald auf eine Fangemeinde von prominenten Veteranen zählen konnten, die von Sir Elton John bis zum «Modfather» Paul Weller reichte. Die Fachpresse jubelte, aber für den wirklichen Durchbruch war die Musik der Strypes dann doch eine Spur zu enzyklopädisch.

Neue visuelle Akzente

Auf ihrem dritten Album «Spitting Image» arbeiten sich die lernbegierigen Rocker nun ein Stück Richtung Gegenwart vor. In ihren karierten Sakkos, mit dünnen Schlipsen und feschen Strubbelfrisuren setzen sie neue visuelle Akzente, und auch die Songs auf «Spitting Image» erinnern an den frühen New Wave und an den Powerpop der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre.

Das Schlagzeug treibt den Rest der Band im Stakkato-Beat vor sich her, dazu kommen Gitarren mit seltsamen Flanger-Effekten (man erinnert sich an The Police) und ein schneidiger Sänger, der im richtigen Moment ganz selbstverständlich zur Bluesharp greift. Doch «Gring ache u seckle» ist nicht mehr das einzige Motto der ­Strypes. Neuerdings weiss man auch die erfrischende Wirkung eines poppigen Refrains zu schätzen.

Zeug zum Sommerhit

Manchmal erinnert das an den jungen Elvis Costello, dann wieder an den Pub­rock-Sound von Dr. Feelgood oder die raffinierten Melodien von Squeeze. Doch die Strypes deswegen als reine Epigonen abzutun, würde zu kurz greifen. Die ­Qualität ihres Songwritings hat zugelegt, der Energiepegel ist ungebrochen hoch.

Zum ersten Mal war genug Zeit dafür da, im Studio Ideen zu verfeinern und an ­Arrangements zu feilen. Mit Ethan Johns hatten die Jungspunde überdies einen erfahrenen Produzenten an ihrer Seite, der weiss, wie man einen Rocksong so inszeniert, dass er nicht alle Finessen erschlägt.

Auch den einen oder anderen Ohrwurm können die Strypes verbuchen. «(I Need a Break from) Holidays» etwa, der schon wegen seines Titels das Zeug zum Sommerhit hätte.

The Strypes:«Spitting Image», Virgin. (Berner Zeitung)