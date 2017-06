Dass Eluveitie an einem neuen Album arbeiten, war schon länger bekannt. Erst seit kurzem steht nun aber fest, ab wann man es kaufen kann: Der Release ist für den 18. August 2017 vorgesehen. Bei «Evocation II - Pantheon» handelt es sich um die Fortsetzung des Akustikalbums «Evocation I – The Arcane Dominion» – also auch wieder akustisch. «Wir haben einen Riesenplausch daran», strahlt Chrigel Glanzmann.

Seit der Gründung im Jahr 2002 hat die Folkmetalband schon einige Wechsel hinter sich, letzten Herbst haben sich drei Mitglieder verselbstständigt, darunter auch Sängerin Anna Murphy. Viele Fans waren gerade wegen des Wegfalls der weiblichen Stimme skeptisch. Die bisherigen Konzerte in der neuen Besetzung seien gemäss Chrigel Glanzmann aber bestens angekommen: «Wir haben oft gehört, dass unsere Spielfreude wieder viel mehr zur Geltung kommt.»

Von Konkurrenzdenken will Chrigel Glanzmann aber gar nichts wissen. «Klar ist eine Trennung immer schwierig, aber man muss es auch als Chance sehen. Ich finde es toll, wie es bei uns jetzt läuft, freue mich aber auch auf das erste Album von Cellar Darling (die neue Band der drei ehemaligen Eluveitie-Mitglieder). Jetzt haben unsere Fans halt zwei geile Bands! Und wenn es so läuft, dann okay, dann kann man auch mit Wechseln leben.»

Das ausführliche Interview oben im Video, eine erste Kostprobe gibts mit der Single «Epona», ab sofort im Handel. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)