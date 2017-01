Sebalter? Sebalter!

Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oder im Fall von Sebalter: Wer zuletzt lacht, pfeift am erfolgreichsten. Obwohl der Tessiner Jurist 2014 von vielen Seiten belächelt wurde (auch von uns), als er pfeifend, fiedelnd, mit unsicherer Stimme und in schlechtem Englisch an der Schweizer Vorausscheidung des Eurovision Song Contest antrat, wurde er vom Fernsehpublikum mit dem aufgedrehten «Hunter of Stars» nach Kopenhagen geschickt – und erreichte dort den für Schweizer ESC-Verhältnisse herausragenden 13. Rang:

Ein Jahr und ein unauffälliges Debütalbum später zog sich Sebastiano Paù-Lessi auch schon wieder aus dem Musikbusiness zurück und konzentrierte sich fortan auf die Anwaltskarriere. Es war ein ruhiger Abgang, niemand trauerte Sebalter gross nach – und niemand erwartete ein Comeback. Ein One-Hit-Wonder mehr, das der ESC hervorgebracht hat.

Dann die Überraschung zum Jahresauftakt: Sebalter meldet sich mit «Awakening» zurück. Mutig sei der neue Wurf, heisst es in der Medienmitteilung. Der Musiker sei gereift und präsentiere zehn äusserst persönliche Songs. Und schon ist es wieder da nach einer dreijährigen Pause, unser vorverurteilendes Belächeln. Mutig, gereift, persönlich? Das heisst es doch zu jedem x-beliebigen Popalbum.

Doch Sebalter bleibt seiner Linie treu. Nicht musikalisch. «Awakening», «Weeping Willow», «Northern Light Dance» oder «Vancouver»: Die eingängigen Melodien sind in süsslichsaure Melancholie getunkt, die leicht angeraute Stimme wagt keine Kunststücke und klingt angenehm unangestrengt, das Englisch ist verständlich – und gepfiffen wird auch nicht. Das sind zwar keine mutigen, aber doch gereifte und persönliche Stücke, die von Abschied, Ziellosigkeit und innerer Leere erzählen. Schön:

Die Linie? Wie schon beim ESC 2014 schürt der mittlerweile 31jährige Musiker keinerlei Erwartungen, um sie dann doch alle zu übertreffen. Sebalter du Unterschätzter, willkommen zurück!

Sebalter: «Awakening» (Phonag) (Berner Zeitung)