Romeo und Julia auf der Flucht

Wenn die Sonne in den Bergen versinkt und nach dem heissen Tag dann doch noch die Kälte unter die Kleider zieht, dann spürt man sie, die raue Natur auf 2580 Metern. Auf dem Riffelberg, vis-à-vis dem Matterhorn, zeigen die Freilichtspiele Zermatt «Romeo und Julia am Gornergrat». Das weitgehend traurige und düstere Kostümspiel passt in die Welt, die rasch vom Postkartenidyll in die bedrohliche Unwirtlichkeit wechseln kann.

Livia Anne Richards Stück ist eine Adaption von Gottfried Kellers «Romeo und Julia auf dem Dorfe», der das Liebe-allen-Widerständen-zum-Trotz-Motiv wiederum Shakespeare entlehnt hat. Julia und Romeo sind hoch über Zermatt Maria und Jakob, Tochter und Sohn der zwei fähigsten Bauern im oberen Mattertal. Schon als Kinder mögen sie sich.

Und das bleibt auch so, nachdem sich die einst dick befreundeten Bauern verkrachen – wegen eines kleinen Ackers, der zwischen den ihren liegt. Dieser wird vom Gemeindepräsidenten versteigert. Entgegen ihrem Nichtangriffspakt bieten sich die Bauern hoch. Das ist der Anfang und zugleich der Anfang vom langen Ende.

Kein Platz mehr für die Liebe

In breitem (aber jederzeit verständlichen) Walliser Dialekt bekämpfen sich die Nachbarn aufs Blut. Es gibt eine Tote und einen Schwerverletzten zu beklagen, Spielsucht und Alkoholismus halten Einzug. Für Maria und Jakob bleibt kein Platz mehr. In­zwischen haben sie sich ihre Liebe gestanden und den gemeinsamen Freitod in Betracht gezogen. Doch dann lockt der Theodulpass, sie fliehen nach Italien, wo das Meer lockt, oder zumindest das Verona von Romeo und Julia.

Autorin-Regisseurin Livia Anne Richard, die alle zwei Jahre auf dem Berner Gurten Freilichttheater macht, hat einen schweren Stoff ausgesucht, der kaum Platz für Lacher lässt. Dafür für Tränen: Zwischendurch ist das Geschehen unter freiem Himmel himmeltraurig. Die Taschentücher, die beim Einlass auf die Zuschauertribünen verteilt werden, sind ein nützliches Geschenk des Sponsors.

Traurig hin oder her: Die Geschichte hat – bis auf das etwas überdehnte Ende – Zug, und die schauspielerische Leistung ist top. Besonders Romaine Müller als Maria sowie Amandus Forno und Helmut Williner, die die verfeindeten Bauern spielen, agieren eindrücklich.

Und wieder der Pfarrer

Als moralische Instanz tritt ­zwischendurch der Dorfpfarrer (Beat Zumtaugwald) auf und massregelt die Streithähne. Spätestens seine Rolle bringt ein leichtes Déjà-vu mit sich. Bereits Richards erste Zermatter Produktion, «The Matterhorn Story» (2015) über die Erstbesteigung, erzählte von gottesfürchtigen Zermattern im vorletzten Jahrhundert, schon damals wars traurig und rau. Weshalb schon wieder? Ist es die Angst vor dem Postkartenkitsch, der immer droht, wenn hinter der Bühne ein Matterhorn gen Himmel ragt?

Keine Frage: Für das Drama brauchts mehr Mut als für eine Komödie. Und dieses Drama hats in sich. Doch weil der mahnende Zeigefinger des Geistlichen so wenig mit unserem Heute zu tun hat, berührt «Romeo und Julia am Gornergrat» zwar unsere Herzen (und Tränendrüsen), aber weniger unser Leben.

«Romeo und Julia am Gornergrat»: Riffelberg, Zermatt, bis 27. August. www.freilichtspiele-zermatt.ch (Berner Zeitung)