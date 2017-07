Der Garten Eden liegt im Zürcher Oberland

Holunderblüten-Mousse auf Walderdbeeren-Panna-cotta

Zutaten für vier Personen





6 Holunderblütendolden



4 dl Vollrahm



1,8 dl Sauerrahm



1 Zitrone



3 1/2 Blätter Gelatine



150 g Walderdbeeren



125 g Zucker



etwas Ingwer



Die Holunderblütendolden in 3 dl Vollrahm einlegen und zugedeckt mindestens über Nacht, besser zwei Tage lang stehen lassen.den Saft der Zitrone und 75 g Zucker ver­rühren. 2 Blätter Gelatine einweichen, auflösen und in die Sauerrahmmasse mischen. Die Schüssel in eine grössere, mit Eiswasser gefüllte Schüssel stellen und die Masse leicht zum Stocken bringen. Den Holunderblütendoldenrahm durch ein Sieb passieren, leicht aufschlagen, unter die Sauerrahmmasse heben und in Formen abfüllen. 5 bis 6 Stunden auskühlen lassen.Für die Panna cotta 1 dl Vollrahm, die Walderdbeeren und 50 g Zucker zusammen in einer Pfanne leicht erwärmen, pürieren. Mit etwas geriebenem Ingwer und wenig Zitronensaft abschmecken. 11/2 Blatt Gelatine einweichen und zur noch warmen Masse geben. Gut mischen. In Formen füllen und kurz anfrieren lassen. Den Zucker kann man optional einige Tage vor dem Verarbeiten mit Holunderblüten aromatisieren.gibt die Panna cotta in eine spiralförmige Silikonform und richtet sie zuerst auf dem Teller an. Die Mousse füllt er in kleine Tarteletteförmchen und drapiert sie auf der Panna cotta. Man kann aber auch einfach zwei Förmchen auf einen Teller stellen, der Geschmack bleibt gleich wunderbar. Als Dekoration eignen sich zum Beispiel Walderdbeeren, Holunderblüten, Schokoladenstückchen oder karamellisierte Pistazien.