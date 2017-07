Ehe macht Männer dick

Liebe geht durch den Magen, aber Ehe setzt an. Zu diesem Ergebnis kommt Joana Syrda, Wirtschaftswissenschaftlerin von der School of Management der University of Bath. Doch nicht nur die Hochzeit, sondern auch Kinder und Scheidung verändern das Gewicht des Mannes. In einer Langzeitstudie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Social «Science & Medicine,» hat die britische Forscherin jetzt dokumentiert, auf welche Weise und für wie lange sich das Körpergewicht von Männern verändert.

Langzeitstudie gibt Aufschluss

In ihrer Untersuchung gaben 8729 Männer im Zeitraum von 1999 bis 2013 alle zwei Jahre Auskunft über ihren Familienstand sowie Grösse und Gewicht. Aus den letzten beiden Werten wurde der Body-Mass-Index (BMI) berechnet. Während des Untersuchungszeitraums von 14 Jahren heirateten 24 Prozent der Männer, 39 Prozent wurden Vater und 12 Prozent liessen sich scheiden.

Die Ergebnisse sind schwer widerlegbar: Verheiratete Männer sind dicker als die noch freien Gleichaltrigen. Im Durchschnitt haben Träger eines Eheringes 1,4 Kilo mehr an Körpermasse als ihre unverheirateten Altersgenossen. Das Gewicht des Mannes bleibt in der Regel während der Schwangerschaft seiner Frau stabil, steigt aber nach der Geburt eines Kindes weiter an. Droht in der Partnerschaft eine Scheidung, reduziert sich das Gewicht des Mannes wieder.

Gleichförmigkeit macht gleichgültig

Als Ursache für die Gewichtszunahme nach der Hochzeit werden regelmässigere und reichhaltigere Mahlzeiten mit der Ehefrau angenommen. Durch die Geburt eines Kindes, so die Studie, reduziert sich auch noch die sportliche Betätigung, insbesondere durch einen Mangel an Zeit für Freizeitaktivitäten.

Eine andere Theorie, so die Wirtschaftswissenschaftlerin, könnte ein gesunkener Testosteronspiegel sein, der in den ersten Jahren der Vaterschaft eine Zunahme des Körpergewichts begünstigte. Eine drohende Scheidung lässt die Pfunde aufgrund der durch eine generelle Reaktion auf die starke psychische Belastung in dieser Lebenssituation wieder purzeln.

Es braucht mehr Bewusstsein

Syrda zielt in ihrer Studie darauf ab, dass die Männer ein zunehmendes Bewusstsein dafür entwickeln, dass „soziale Faktoren – vor allem solche wie Ehe und Elternschaft – das Gewicht beeinflussen können“. Die Wirtschaftswissenschaftlerin plädiert für mehr verantwortungsvolle Entscheidungen über die eigene Gesundheit. Dazu gehöre ein bewusster Umgang mit Essgewohnheiten und ausgleichender körperlicher Betätigung. (Berner Zeitung)