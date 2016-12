Erfolg braucht kein Management

Beim Unternehmen Morning Star sind Lohnverhandlungen ein Fremdwort. Die Mitarbeiter der kalifornischen Tomatenverarbeitungsfirma bestimmen ihre Löhne ganz einfach selbst. Egal, wie gut oder schlecht sie gearbeitet haben. Wie das geht? Alle Mitarbeiter machen einmal pro Jahr einen Vorschlag. Ein Gremium aus Mitarbeitenden begutachtet die Lohnansprüche der Kolleginnen und Kollegen – und gibt den «Wunschzettel» mit Feedback versehen zurück.

Manchmal will das Gremium eine Begründung, manchmal macht es Kommentare zur Höhe des Lohnes. Etwa: Finden wir gut. Oder: Du könntest dir auch mehr geben. Oder: Deine Lohnvorstellungen scheinen uns nicht gerechtfertigt. Was die Mitarbeiter daraus machen, ob sie sich tatsächlich mehr geben oder mit ihren Lohnvorstellungen zurückkrebsen, liegt aber ganz allein in ihrer Hand.

Ein Hype

Auf den ersten Blick scheint ein solches System absurd – wenns um Geld geht, kennt die Gier keine Grenzen. «Nun, da täuschen Sie sich», widerspricht Christoph Minnig amüsiert. «Bei Morning Star funktioniert es!» Minnig ist Professor für Unternehmensorganisation an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Mit dem Beispiel von Morning Star sorgt er in seinen Vorlesungen gern für ­Irritationen. «Jeder erhält den Lohn, den er verlangt, wobei auch jeder sieht, wie viel der andere ­verdient.» Mit anderen Worten: Es funktioniert nicht zuletzt wegen sozialer Kontrolle.

Mitarbeiter, die sich überrissene Löhne zahlen, werden von den anderen schnell identifiziert und womöglich ausgegrenzt – und so weit will es dann doch niemand kommen lassen. «Vergessen Sie nicht, wir wollen uns am Arbeitsplatz wohl fühlen. Solange man gut integriert ist, macht es Spass, sobald man schräg angesehen oder gar gemobbt wird, wird es an­strengend.»

Das Lohnniveau bei Morning Star sei nicht unbedingt höher als bei der Konkurrenz, sagt Minnig. «Die meisten Mitarbeiter können ihre Leistung einschätzen, und sie wissen vor allem, was das Unternehmen verträgt.» Denn das Besondere bei Morning Star ist, dass die Mitarbeitenden die Verantwortung für das Unternehmen tragen. Im Fachjargon spricht man von selbst organisierten Betrieben. «Derzeit herrscht ein Hype um diese Art der Betriebsorganisation, weil einige Unternehmer gemerkt haben, dass man mit diesem Konzept sehr erfolgreich sein kann.»

Keine Strategieziele

Statt auf von oben verordnete Unternehmensstrategien setzen selbst organisierte Betriebe auf autonome Teams. «Hierarchien sind so weit reduziert, dass man Entscheidungen auf jener Ebene trifft, wo die Kompetenzen sind. Die Verantwortung und damit auch die Konsequenzen für Entscheidungen tragen nicht Einzelpersonen im obersten Management, sondern die Teams selber», erklärt Minnig.

Viele dieser Unternehmen haben oft auch einen sehr kleinen Overhead, und es werden häufig keine Budgets erstellt. «Klassische Strategieprozesse und die davon abgeleiteten Jahresziele für die Organisation, die Abteilungen und den einzelnen Mitarbeitenden sind in diesen Unternehmen oft ein Fremdwort», erläutert Minnig.

Seine Ausführungen machen neugierig. Wie soll das ohne Koordination und Zielvorgaben zum Erfolg führen? «Die meisten selbst organisierten Unternehmen haben eben doch ein paar Vorgaben. Bei einem Pflegedienst sind es zum Beispiel verrechenbare Stunden der Mitarbeiter, für einen Maschinenbau­betrieb sind es Cashflowzahlen», erläutert Minnig. «Es braucht Indikatoren, die dem Team klar zeigen, ob es sich ökonomisch auf einem Weg befinden, der ihm das Überleben sichert.»

Minnigs Lieblingsbeispiel ist das holländische Pflegedienstunternehmen Buurtzorg. 2007 wurde es von Jos de Blok gegründet, der selbst Pfleger war und mit einem kleinen Team von vier Leuten anfing. Heute arbeiten für Buurtzorg an die 850 autonome Pflegeteams, insgesamt rund 10'000 Mitarbeiter, die 70'000 Kunden, meist alte Menschen, zu Hause betreuen. Das Unternehmen wurde mehrmals in Folge zum besten Arbeitgeber des Landes gewählt und ist in den Niederlanden mittlerweile der grösste Anbieter ambulanter Pflege mit einem sensationellen Markt­anteil von 75 Prozent.

Hohe Zufriedenheit

«Klassische Manager gibt es bei Buurtzorg keine», sagt Minnig. Im Backoffice arbeiten knapp 50 Personen, die sich um Administratives kümmern. Den Teams stehen Coachs zu Seite, die sie bei Alltagsproblemen beraten. Dar­über hinaus sind die Teams über eine digitale Austauschplattform miteinander vernetzt. Hier können sie den anderen Fragen stellen, gemeinsam Lösungsansätze besprechen, Wissen weitergeben und neue Ideen generieren. Teure Beraterfirmen werden damit überflüssig.

Das Lohnmodell von Buurtzorg ist nicht so revolutionär wie jenes von Morning Star, aber effektiv: Je nach Abschluss erhalten die Mitarbeiter einen definierten Lohn, der leicht höher ist als der Marktlohn. Alle zwei Jahre gibt es eine Erhöhung, egal, ob sie gut oder schlecht arbeiten.

«Qualität erreicht man auch ohne ­permanente Mitarbeiterkontrolle.»Christoph Minnig

Für das Unternehmen rechnet es sich trotzdem. «Der Aufwand dafür, festzustellen, wer wirklich gut oder schlecht arbeitet, ist oft kostspieliger als diese relativ simple Variante», erklärt Minnig. Trotz fehlendem Bonussystem ist bei Buurtzorg nicht nur die ­Zufriedenheit der Mitarbeiter höher als bei anderen Pflegediensten, sogar die Kosten pro Patient sind deutlich tiefer als bei anderen Pflegediensten. «Qualität erreicht man auch ohne permanente Mitarbeiterkontrolle», kommentiert Minnig eine der Verlockungen von selbst organisierten Betrieben.

Vertrauen in Menschen

Fragt sich bloss: Weshalb sind denn nicht die meisten Betriebe selbst organisiert? «Ich denke, die hierarchischen Modelle sind in unserer Kultur tief verwurzelt. Und wenn die Hierarchie nicht mit einem Fratzengesicht umherläuft, dann ist sie oft zweckdienlich», sinniert Minnig. Ausserdem, gibt der 56-Jährige zu bedenken, könne Hierarchie auch sehr bequem sein, weil die Mitarbeiter am Schluss vom Tag die Verantwortung abgeben können. Hierarchie entlastet.

Die Formel «Mehr selbst organisierte Betriebe gleich mehr zufriedenere Mitarbeiter» greift für den Organisationswissenschaftler deshalb zu kurz. «Vielen Leuten wäre sicher gedient, wenn sie eine andere Arbeitssituation als heute hätten. Aber jeder tickt anders. Deshalb würde es Sinn machen, wenn wir mehr alternative Arbeitsformen hätten, damit jeder wählen kann, was am besten zu ihm passt.»

Für alle, die sich mehr Handlungs- und Entscheidungsfreiheit wünschen und die mit der Handlungsverpflichtung auch umgehen können, bringen selbst organisierte Betriebe aber viele Vorteile. «Die Mitarbeiter sind miteinbezogen und können sich deshalb mit dem Job und dem Unternehmen besser identifizieren.» Allerdings müsse der Ar­beitgeber für einen solch kühnen Entscheid auch umdenken: «Viele der Managementinstrumente haben eine Kontrollfunktion, verbunden mit der Utopie, Un­ternehmen genau steuern zu können. Wenn man sich als Geschäftsführer für einen selbst organisierten Betrieb entscheidet, setzt das Vertrauen in die Menschen und ihre Fähigkeiten voraus.»

Grosser Graubereich

Zahlen, wie viele Betriebe selbst organisiert sind, gibt es laut Minning keine. «Wahrscheinlich liegt die Quote jener Unternehmen, die sich als selbst organisiert labeln, unter einem Prozent.» Minnig geht aber von einem grossen Graubereich aus. «Wenn ein Handwerkerbetrieb einen Patron hat, der kollegial führt und die meiste Verantwortung den Mitarbeitern überlässt, ist es auch eine Art Selbstorganisation, ohne dass es den Leuten bewusst ist. Erst wenns hart auf hart geht, kommt die Hierarchie zum Tragen, und der Patron hat das letzte Wort.»

So betrachtet gibt es bereits heute eine ganze Reihe von Unternehmen, die zwar hierarchisch aufgebaut sind, aber partizipativ funktionieren, indem sie die Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse miteinbeziehen. «In der Schweiz versuchen es auch grössere Firmen, etwa die Swisscom oder die Post, in kleinen Inseln innerhalb der hierarchischen Organisation.»

Auch im IT-Bereich würden immer mehr Unternehmen als selbst organisiert gegründet. «Die Leute wollen primär als Programmierer und nicht als Chefs arbeiten. Der administrative Krempel interessiert sie nicht, sondern die Projekte. Deshalb überlegen sie sich, wie sie sich die eher unattraktive Arbeit teilen können.»

Vielversprechender Ansatz

Doch alles hat auch Grenzen. «Experten gehen davon aus, dass bei Unternehmen mit mehreren Zehntausend Mitarbeitern die Selbstorganisation an ihre Grenzen stösst; wenn noch eine Holdingstruktur hinzukommt, sind Hierarchien wohl unumgänglich.» Allein: Bisher hat es auf dieser Ebene noch niemand mit Selbstorganisation aus­probiert.

Minnig selbst kann sich jedenfalls gut vorstellen, an einer selbst organisierten Hochschule zu arbeiten. «Menschlich finde ich es einen spannenden und vielversprechenden Ansatz.» Gleichzeitig betrachtet er die Selbstorganisation lediglich als eine Option unter vielen, die für alle Beteiligten zum Erfolg führt. «Es gibt nichts Richtiges oder Falsches. Es gibt nur Dinge, die nicht passen.» Passend sei Selbstorganisation sicher in jenen Bereichen, in denen Firmen projekt- oder kundenorientiert arbeiten. «Ich bin sicher, da wird künftig noch einiges passieren.» (Berner Zeitung)