Es ist, als ob Cristina B.* (37) ihr Gegenüber gleich vorwarnen wolle, dass sie mit vollem Einsatz unterwegs sei. «Ich erzähle immer allen alles, ich bin viel zu ehrlich», sagt sie zur Begrüssung in einem Berner Quartierlokal und lacht.

Schon als Kind spürt sie: «Mit mir stimmt etwas nicht.» In der Schule motzen alle über den Lehrer. Sie aber sagt dem Lehrer als Einzige ihren Ärger ins Gesicht. Und trägt die Konsequenzen. Schule, das ist in ihrer Erinnerung, wie ihre Mutter mit ihr lernt, sie unter Druck setzt. «Du kannst das», sagt die Mutter. B. sitzt bis Mitternacht vor den Schulheften und scheitert am anderen Morgen dann doch am Test. Dann wächst jeweils ihr Zorn. Warum schreibt man «ging» nicht mit «ie»?, nervt sie sich. Und möchte sich über so eine doofe Regel sofort bei einer verantwortlichen Stelle beschweren.

Als junge Frau merkt sie: «Ich bin anders als die meisten Frauen.» Wenn sie im Gespräch mit Frauen loslegt, reagieren diese zurückhaltend. Als ob sie denken würden: «Was will denn die jetzt?» B. findet den Umgang mit Männern leichter: «Da muss ich nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, ich kann locker quatschen.» Viele Männer missverstehen aber ihre Offenheit. «Sie meinen, dass ich flirte, sie wollen schnell zu viel von mir», sagt B., «dabei kennen sie mich ja noch gar nicht.»

«Ich bin hyperpositiv und depro», sagt Cristina B. über sich. Ihre Freundinnen finden: «Du brauchst immer Spektakel, du bist eine Dramaqueen.» Ihre Beziehungen mit Männern erlebt sie als «hochtourig». In ihr Tagebuch schreibt sie: «Ich sterbe ohne ihn.» Wenn er dann da ist, wird es ihr oft zu viel. Sie stösst Leute vor den Kopf, läuft mitten im ­Gespräch davon. «Wenn mich jemand nervt, reagiert mein ganzer Körper. Ich zittere, ich habe Herzrasen, Schluckweh.»

Sie lernt einen Mann kennen, bei dem sie «nicht gleich durchdreht», wie sie sagt. Endlich einer, der sie versteht. Eine Abtreibung löst eine heftige Beziehungskrise aus. Im Streit wirft er ihr an den Kopf: «Du hast doch ADHS!» Der erste Psychiater, den sie konsultiert, hält ADHS nicht für ein Leiden, sondern eine Einbildung. Der zweite schlägt ihr das Medikament Focalin vor. Sie hat Horror davor. Früher hat sie schon Medikamente gegen Depressionen geschluckt. Sie wehrt sich lange, bis sie Focalin ausprobiert. Sie reagiert mit Kiefersperren und lähmender Müdigkeit.

Immerhin schreibt sie nach der Einnahme in ihr Tagebuch: «Zumf ersten Mal höre ich in meinem Kopf nur eine Stimme und nicht mehr dieses Durcheinander.» Sie habe eine zufriedene Langeweile gespürt, Ruhe nach dem jahrelangen Stress. «Früher türmte sich gleich ein Berg der Angst vor mir auf, jetzt konnte ich rational und ohne Angst entscheiden.» Wenn ihr die Dinge dennoch entgleiten, fragen Freundinnen: «Hast du die Medis nicht genommen?» Das ärgert B.: «Als ob es falsch und eine Zumutung wäre, wie ich ohne Medis bin.» Mit oder ohne Medizin: ADHS ist eine Belastung.

In der Werbeagentur, in der sie arbeitete, gibt es immer wieder Reibungen mit den Chefs. Als sie kündigt, verweigert man ihr den Anteil des 13. Monatslohns. Ihr Zorn darüber treibt sie an. Ungerechtigkeit erträgt sie kaum. Sie nimmt sich einen Anwalt. Er ist ruhig und introvertiert. Sie erläutert ihm den Fall. Als ihr wieder ­alles zu viel wird und sie gehen will, hält er sie davon ab. Wider Erwarten gewinnen sie den Prozess gegen die Agentur. Später wird der Anwalt ihr Ehemann.

Das erste Kind kommt auf die Welt. Die Mutterschaft stürzt sie wieder in die Krise. Nachts, wenn sie Ruhe brauchte, schreit das Kind. Die Abhängigkeit des Kindes, ihre Verantwortung als stillende Mutter, die Nähe, alles wird ihr zu viel. Bei der Mütterberatung fühlt sie sich unverstanden, bricht zusammen. Sie schimpft jetzt am Restauranttisch, wie schlecht sie überall beraten worden sei.

Ist sie nie guten Leuten begegnet, die sie unterstützten?«Meinen Sie, dass es meine Schuld ist, dass ich nicht guten Leuten begegne?», fragt Cristina B. zurück. Sie steht auf, geht auf die Toilette. Das Gespräch erschöpft sie. Sie kommt zurück. «Früher wäre ich jetzt gegangen», sagt sie und setzt sich wieder.

Was sind ihre Stärken? Da muss sie erst nachdenken. Dass sie nicht lockerlässt, wenn sie etwas interessiert. Dass sie schnell und lösungsorientiert arbeitet und ­etwas in Gang bringen kann. Dass sie nicht nachtragend ist. Und dass sie sensibler ist für Dinge, die anderen gar nicht auffallen: «Wenn Situationen emotional aufgeladen sind, spüre ich das, bevor andere merken, was los ist.»

Cristina B. ist mit einem weiteren Kind schwanger. Medikamente darf sie deshalb keine nehmen. Sie hat Angst vor der nächsten Krise. Immerhin hat ihr Kind jetzt einen Krippenplatz, das gibt ihr etwas Ruhe. Als sie vor drei Jahren die Diagnose ADHS erfuhr, war das wenigstens eine Erleichterung? «Nein, die Diagnose hat mich deprimiert. Ich hätte das schon in der Schule wissen wollen. Meine Lehrer hätten es wissen müssen. Jetzt, da schon viel den Bach runtergegangen ist, ist es eigentlich zu spät», sagt B. und steht auf. Sie muss nun wirklich gehen und ihr Kind aus der Krippe abholen.



* Name der Redaktion bekannt. (Berner Zeitung)