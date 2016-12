New York lässt 2016 durch den Schredder

«Good Riddance Day»: So heisst der Tag, an welchem New Yorker zu Jahresende all das, wovon sie 2017 nichts mehr wissen wollen, durch den Schredder lassen. Dafür versammeln sie sich auf dem Times Square und schreiben das Ungewollte auf einen Zettel, um diesen danach zu schreddern. Themen: Krankheiten, Ängste und natürlich Donald Trump. (pan)