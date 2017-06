Velofahrerglück in der Wildnis

«Wir sehen uns in fünf Tagen wieder», sagt Urpo, als er uns die Velos übergibt. Der Mittvierziger mit den rötlich blonden Haaren ist unser Kontaktmann in Finnland. Er transportiert das Gepäck von Etappenort zu Etappenort. So müssen wir nur das Nötigste mitführen: Pumpe, Werkzeuge und Ersatzmaterial für den Notfall.

Gleichzeitig mit den Rädern – moderne 21-Gang-Bikes, aber ohne Klickpedale – drückt uns Urpo verschiedene Karten in die Hand. Darauf hat er die besten Routen eingezeichnet. «So findet ihr den Weg», meint er, der passionierte OL-Sportler, lächelnd. «Auf die Ortsschilder müsst ihr gar nicht erst achten, die verwirren nur...» Und sollten wir uns doch verfahren oder gar einen Defekt erleiden, könnten wir jederzeit die Hotline anrufen – in einigen Stunden sei er dann bei uns. «Also, gute Fahrt!»

Etwas mulmig ist uns schon, als wir den Startort, das 37'000-Leute-Städtchen Kajaani, verlassen. Ob das gut geht? Nach dem sicheren Radweg in Stadtnähe folgen bald grobe Asphalt- und endlose Naturstrassen, meist gesäumt von Nadelwäldern. Und manchmal liegt noch Schnee am Wegrand, der Frühling ist Ende Mai gerade erst zaghaft angebrochen.

Das verkannte Veloland

Jetzt höre ich sie wieder, die Zweifler zu Hause. Was, ihr wollt nach Finnland Velo fahren gehen? Das passt doch nicht zusammen, dort ist es ja kalt. Dort kann man vielleicht langlaufen und Ski fahren, aber Velo?

Um solchen Skeptikern nicht wehrlos ausgeliefert zu sein, haben wir uns bereits im Vorfeld unserer Tour ein bisschen kundig gemacht und sind auf Erstaunliches gestossen: Velofahren ist in Finnland gross im Kommen. So benützen laut der finnischen Fahrrad-Föderation mittlerweile über vier der fünfeinhalb Millionen Finnen zumindest gelegentlich ein Velo.

Besonders aktiv sind Familien mit Kindern, von denen fast 90 Prozent regelmässig Velo fahren. Die Hauptstadt Helsinki ihrerseits hat letztes Jahr ein modernes Fahrradverleihsystem eingeführt. Mit Erfolg: Bereits auf dieses Jahr hin wurde die Zahl der Leihräder auf 1500 verdreifacht.

«Velofahren ist bei uns nach Ski und Eishockey der drittbeliebteste Sport», sagt Matti Koistinen von der Fahrrad-Föderation. Diese Entwicklung widerspiegelt sich auch im Elitesport: Letztes Jahr holte die 28-jährige Lotta Lepistö an der Strassen-WM in Doha (Katar) Bronze – die erste Radsportmedaille für Finnland.

Ein Boom freilich, von dem wir auf unserer Tour rund Tausend Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt entfernt kaum etwas mitbekommen. Seit zwei Stunden radeln wir Richtung Vuokatti, einem Skisportzentrum. Kaum je treffen wir auf eine Menschenseele, das Dahingleiten in der Stille hat etwas Meditatives. Meist gehts geradeaus oder leicht aufwärts. Nur einmal müssen wir wirklich aus dem Sattel in den Wiegetritt wechseln, um einen lang gezogenen Hügel zu überwinden.

Weit und breit kein Auto

Tief durchatmen dann auf der Schussfahrt. Diese reine Luft, diese Freiheit! Weit und breit kein Auto oder sonst ein Störenfried. Und da kommt es: das tiefe Glücksgefühl. Wann kann man das in der Schweiz schon erleben? Einem Land, das achtmal kleiner ist als Finnland, aber drei Millionen mehr Einwohner zählt? Zum absoluten Glück fehlt jetzt nur noch, dass wir nach den Etappen jeweils in einen der zahllosen finnischen Seen springen können; die sind erst im Hochsommer warm genug.

Gleichwohl fängt es mit jedem Tag an, mehr Spass zu machen. Das liegt daran, dass wir uns in dem weitläufigen Land immer besser zurechtfinden. Und wenn es einmal harzt und wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ­sehen, fragen wir uns einfach durch. Die Finnen, falls man denn welche antrifft, gelten zwar nicht gerade als die gesprächigsten Zeitgenossen. Geht man offen auf sie zu, sind sie aber überaus hilfsbereit und freundlich.

Zurückhaltend, aber freundlich

Das ist auch Harri, der Koch im Hotel in Kuhmo nahe der russischen Grenze. Nach der 83-Kilometer-Schlussetappe serviert er uns Hungrigen zum Abendessen eine Extraportion. «Die geht auf Kosten des Hauses.»

Als wir nach einer Woche die Velos wieder unserem Freund Urpo abgeben, haben wir immerhin fast 300 Kilometer zurück­gelegt. Und dabei auch einige Vorurteile hinter uns gelassen.

Diese Reise wurde vom Touren­veranstalter Eurotrek AG, Zürich, ermöglicht. (Berner Zeitung)