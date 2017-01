Haushaltshilfe

«Ich habe ungern Unordnung»

Erica Matile packt Probleme im Haushalt lieber gleich an, statt sie vor sich herzuschieben, bis sie zur Last werden.

Erica Matile, haben Sie alle Tipps aus dem Buch selber ausprobiert?

Die meisten Tipps habe ich selber ausprobiert oder habe sie Freunde ausprobieren und kommentieren lassen.



Auch den mit den Winterstiefeln, die man mit gefüllten Plastik­flaschen in Form hält?

Ja, der ist von mir und funktioniert wunderbar. Ich stelle vor allem bei ­längerer Nichtbenutzung der Stiefel eine Wasserflasche in diese. So bleiben die Stiefel ohne Schaftknick und ohne Falten.



Was oder wer sind Ihre Quellen (abgesehen von persönlicher Erfahrung)?

Meine Quellen sind mein Netzwerk, das ich über Jahre aufgebaut habe. Hinzu kommen Zeitungen, die oft einzelne Themen sehr gut abhandeln.



Wo liegen im Alltag die meisten ­Fallstricke?

Da denke ich zuerst an allerlei Flecken – wie schnell sind Tomatensauce, Wein und Ähnliches verschüttet und Kleidungsstücke damit bekleckert. Aber ich denke auch daran, dass wir dazu neigen, Hausarbeiten vor uns herzuschieben, anstatt sie anzupacken. Weshalb uns das «Alltägliche» zur Last wird. Und in der Folge das häusliche Dasein nicht mehr der Erholung dient, sondern schnell mal zu einem Desaster werden kann.



Sie haben 2009 einen ersten Band mit Tipps veröffentlicht. Was unterscheidet das neue Buch vom ersten?

Der zweite Band ist modern gestaltet und beinhaltet heutige Alltagstipps. Im ersten Band gab es Grossmuttertipps in 50er-Jahre-Gestaltung.



Sind Sie so praktisch wie Ihr Buch? Oder gerade eben nicht – und haben es deshalb geschrieben?

Ich denke, dass ich schon ein äusserst praktischer Mensch bin. Zudem liebe ich eine ästhetische Umgebung. Ich ­habe ungern Unordnung – weil für mich Kreativität nur durch Ordnung in den materiellen Sachen, die ich besitze, ­entsteht.



Sie haben das Buch Ihren Kindern Violeta und Oliver gewidmet. Benutzen die beiden es als Rettungsanker, wenn Sie einmal nicht erreichbar sind?

Meine Tochter Violeta, die momentan in London lebt, benutzt es mit Vergnügen. Mein Sohn Oliver ist noch bei uns zu Hause, somit hat er den Ratgeber in Person fast immer bei sich . . .



Was raten Sie gänzlich unpraktischen Menschen, die Ihr Buch nicht zur Hand haben?

Zu einer Haushaltshilfe . . . Nein, ehrlich: Ich denke, man sollte das Leben geniessen und aus diesem Grund darauf schauen, dass man seine Stärken leben kann. Auch Tauschhandel wäre ja eine Möglichkeit: Du hilfst mir bei meinem häuslichen Alltag, ich gebe dir dafür Nachhilfe in Französisch . . . Und natürlich rate ich, sich mein Buch anzuschaffen. Auf die Schnelle kann das Internet auch helfen – leider ist es aber oft keine Freude, die von Werbung übersäten Seiten durchzuackern.



Hätten Sie sich ein solches Buch von Ihrer Mutter gewünscht?

O ja, da wäre in jungen Jahren einiges nicht zu Bruch oder den Weg des Abfalls gegangen. Einige damalige Lieblings­stücke hätten gerettet werden können.

Interview: Susanne Holz



Zur Person: Erica Matile ist Mutter von zwei Kindern und verantwortete als Modedesignerin von 1987 bis 2005 ein eigenes Label. Seit 2005 arbeitet die Autorin als Setdesignerin und Stylistin.