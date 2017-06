Das Testament des Johnny B. Goode

Diese Stolpergitarre, dieser unverwechselbare Gesang, dieser lässige Rhythm-and-Blues-Groove: Das kann nur Chuck Berry sein. Der Rock-’n’-Roll-Maestro ist vor drei Monaten gestorben.

Doch auf seinem letzten, posthumen Album «Chuck», das eben erschienen ist, tönt Berry ausgesprochen lebendig. Als er an seinem neunzigsten Geburtstag im Oktober 2016 das neue Album ankündigte, machten sich Zweifel breit.

Schliesslich hatte Berry seine monatlichen Konzerte im Blueberry Hill Club von St. Louis ausgesetzt. Manche glaubten, das liege an seinem verschlechterten Gesundheitszustand. Doch Berry nutzte die gewonnene Zeit für die Aufnahmen für sein neues Album «Chuck» – das erste mit neuen Studiosongs seit 1979.

Geschäftsmann Berry liess nichts anbrennen und ging Experimenten grossflächig aus dem Weg. Dafür gibt es eine Fortsetzung des autobiografischen «Johnny B. Goode» aus anderem Blickwinkel («Lady B. Goode»), eine karibisch angehauchte ­Reminiszenz an seinen Fünfzigerschleifer «Havana Moon» («Jamaica Moon») und mit «Wonderful Woman» eine Liebeserklärung an seine Frau Themetta, mit der er 68 Jahre verheiratet war.

Hier kann sich der Pate der englischen Rockszene auch einen kleinen Seitenhieb auf seine erfolgreichsten Schüler nicht verkneifen: «Du weisst, ich brauche Satisfaction, gestern habe ich keine gekriegt», rühmte Berry bis zuletzt seine Potenz – und in Anspielung auf den frustrierten Rolling-Stones-Hit «(I Can’t Get No) Satisfaction».

Familiennachzug

Der ganze Berry-Clan ist hier zu hören. Chucks Sohn Charles Sohn Charles Jr. und dessen Sohn Charles Berry III spielen mit Papa beziehungsweise Opa diese typischen Berry-Riffs, mit seiner Tochter stimmt der Stammvater das herzerweichende Duett «Darlin’» an. «Darlin’, du weisst, dein Vater wird älter – jedes Jahr», lautet Berrys ebenso prosaisches wie sentimentales Memento mori.

Erstaunlich, wie gut sich seine Stimme bis zuletzt hielt. Sein Gesang auf «Chuck» hat etwas Jungenhaftes, Schnippisches behalten, auch wenn hier öfter der Blues an die Tür des alten Mannes klopft. Erfreulich, dass «Chuck» keines dieser handelsüblichen All-Star-Alben geworden ist, bei der weisse Superstars mit ihren Blueshelden duettieren und deren Songs in neuen, meist unnötigen Versionen runternudeln.

Auch bei den «Chuck»-Sessions haben einige Gäste reingeschaut. Doch ihre Auswahl ist mit Tom Morello ­(Rage Against the Machine) und dem Sänger Nathaniel Rateliff ebenso persönlich ausgefallen wie die Songs auf dem Album.

Kein Dienst nach Vorschrift

Es ist offensichtlich, dass «Chuck» mehr sein sollte als der Dienst nach Vorschrift, den Chuck Berry in späteren Jahren an seinen Konzerten ablieferte. Dies ist ein persönliches, engagiertes, autobiografisches Statement einer herausragenden Figur des Rock ’n’ Roll. Chuck Berry wird gewusst haben, dass dies sein musikalisches Testament werden würde.

Chuck Berry: «Chuck», Decca. (Berner Zeitung)