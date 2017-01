Der Mann, der den Wilden Westen erfand

Mit der Wahrheit hat es Buffalo Bill, der am 10. Januar 1917 71-jährig verstarb, nicht immer so genau genommen. Auch heute noch kursieren rund um seine Person einige Irrtümer und Missverständnisse, die der berühmte Wildwestmann teilweise selbst in die Welt gesetzt hat. Nachfolgend eine kleine Auswahl.

Buffalo Bill jagte Büffel: Ganz klar, wer «Buffalo» Bill heisst, muss etwas mit Büffeln zu tun haben. Büffel hat William Frederick Cody aber nie gejagt, sondern Bisons, genauer: Amerikanische ­Bisons (Bison bison). Im Englischen nennt sich der Bison gerne schlicht und einfach «buffalo», was uns im Deutschen aber auf die falsche Fährte bringt.

Den Spitznamen Buffalo Bill bekam Cody durch einen seiner frühen Jobs. Als die Eisenbahngesellschaft Kansas Pacific Railway eine neue Strecke durch die Prärie verlegte, versorgte er die Arbeiter nämlich mit Bisonfleisch. Bei den Mengen, die er herbeischaffte, war er bald als der «Buffalo Bill» bekannt. Nach seinen eigenen Angaben schoss er bis zu 5000 Stück pro Jahr. Mit anderen Worten: Er war einer derjenigen, die den Bison um Haaresbreite ausgerottet hätten.

Bisons: Buffalo Bill schoss nach eigenen Angaben bis zu 5000 Stück pro Jahr. Bild: Fotolia

Seinerzeit war die Bisonjagd ein beliebter Freizeitspass. Wie sehr dieser «Sport», aber auch die Fleisch- und die Lederbeschaffung die Amerikanischen Bisons damals dezimierten, weiss der Ökonom M. Scott Taylor vom National Bureau of Economic Research in Cambridge, Massachusetts. Er geht davon aus, «dass im 16. Jahrhundert in Nordamerika etwa 25 bis 30 Millionen Bisons lebten.

Im späten 19. Jahrhundert (also nach Ankunft der europäischen Siedler) waren davon nicht einmal mehr 100 Tiere übrig». Dank intensivster Artenschutzbemühungen konnte der Bison praktisch in letzter Minute vor dem Aussterben bewahrt werden. Heute gibts wieder Zehntausende dieser imposanten Tiere.

William Frederick Cody trank nur Apfelsaft: Da geht die Saloontür auf, ein strahlender Held und knallharter Westmann tritt ein – und dann bestellt er sich einen Apfelsaft? Nein, das ist natürlich nur ein verbreiteter Irrtum, in Wahrheit war der «Stone Fence» das Lieblingsgetränk Buffalo Bills. Zwar besteht der in der Tat aus Apfelsaft, aber eben nur zur Hälfte. Die andere Hälfte, die bei Cody auch gerne mal etwas grösser sein durfte, war purer Whisky.

In seiner Show zollte Königin Victoria der amerikanischen Fahne ihren Respekt: Viele der Zuschauer, die damals die Show «Buffalo Bill’s Wild West» besuchten, mit der Cody ab den 1880er-Jahren durch Amerika und Europa tingelte, waren tief beeindruckt von dem, was sie da zu sehen bekamen. Kein Wunder, rückte der Westmann doch gleich mit Hunderten Darstellern an, unter ihnen echte Indianer, wie der berühmte Häuptling Sitting Bull.

Westernstadt für Touristen in der Nähe des von Buffalo Bill gegründeten Orts Cody in Wyoming. Bild: Fotolia

Mit seiner Show prägte William Frederick Cody das Bild vom Wilden Westen über viele Generationen hinaus bis zum heutigen Tag. Ja man könnte fast sagen: Er hat den Wilden Westen erst erfunden. Königin Victoria hat seine Show zwar tatsächlich besucht, als diese 1887 in London gastierte. Dass sie aber förmlich überwältigt von den gezeigten Darbietungen der amerikanischen Fahne ihren Respekt gezollt haben soll und somit den noch jungen USA, ist eine reine Erfindung des begnadeten Selbstdarstellers.

Das Wettschiessen mit William Comstock brachte ihm seinen Spitznamen ein: William Frederick Cody strickte fleissig an seinem eigenen Mythos, unter anderem in seiner Autobiografie und in vielen anderen Veröffentlichungen. Wie er angeblich zu seinem Spitznamen gekommen sein will, ist etwa in «True Tales of the Plains» (1908) zu lesen.

Buffalo Bill (1846–1917) wurde noch zu Lebzeiten auf einer US-Briefmarke verewigt. Bild: Fotolia

Darin heisst es, den Spitznamen habe er sich in einem öffentlichen Wettschiessen mit William Comstock erworben, der wie er Bisonjäger und Scout war. Angeblich ging es dabei um ein Preisgeld von 500 Dollar, was damals eine ansehn­liche Summe war. Wer in acht Stunden die meisten Bisons erschiessen könnte, sollte dieses Preisgeld erhalten, so die Legende.

In der Tat fanden damals ­derartige Wettbewerbe statt. Unwahr ist allerdings, dass Com­stock bei diesem Wettstreit 46 Bisons geschossen haben soll und er selber 69 Stück, was ihm das verdiente Preisgeld eintrug und darüber hinaus den prestigeträchtigen Namen «Buffalo Bill». «Der Cody-Comstock-Wettbewerb hat in Wahrheit nie stattgefunden», meint Louis S. Warren, Buffalo-Bill-Experte und Geschichts­professor an der Universität von Kalifornien: «Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, denn zu der Zeit wurde Comstock gerade wegen Mordes gesucht.»

(Berner Zeitung)