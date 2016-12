Drei Finger für ein Halleluja

In eigener Sache

Liebe Lesende



Der Artikel über Hitlers Spitzelnetzwerk in der Schweiz war der letzte Beitrag der samstäglichen «Zeitpunkt»-Serie. Weil wir künftig noch mehr Einordnung, Analyse und Vertiefung bieten wollen, bauen wir auf Anfang des ­neuen Jahrs das dreiköpfige «Zeitpunkt»-Team in ein doppelt so grosses Hintergrund­ressort aus. Dieses soll künftig auch unter der Woche in den Schweiz- und den Auslandressorts jene Artikel liefern, welche die Dinge in grössere Zusammenhänge stellen, den Blick über den Tellerrand hinaus richten und nachhaltige Erhellung bieten. Samstags werden wir auf den besagten Seiten im ersten Bund weiterhin ein grösseres Lesestück fürs Wochen­ende publizieren.



An der Stelle des «Zeitpunkts» sind künftig wie unter der Woche die Ressorts Kultur und Leben mit den «Magazin»-Seiten präsent. Dort wird auch die «Zeitpunkt»-Kolumne «Greater Berne» weiterleben – in adaptierter Form unter dem Titel «Bern & so».



Die BZ-Chefredaktion