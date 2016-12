Ein garstiges Jahr fürs Kino

Man braucht nicht gross drum herumzureden: 2016 war für die Schweizer Kinos ein Jahr zum Vergessen. Die definitiven Zahlen stehen zwar noch aus, aber wenn nicht noch ein Wunder geschieht (die Hoffnungen ruhten zuletzt auf «Rogue One: A Star Wars Story» – vergeblich), dann bleiben die Eintrittszahlen 2016 massiv hinter denjenigen des Vorjahres zurück: 2015 wurden 14,8 Millionen Tickets verkauft, aktuell ist mit einem Rückgang von über einer Million Eintritten zu rechnen.

Dabei hatte 2016 stark begonnen. Mit «The Revenant», einem Drama, in dem Leonardo DiCaprio zweieinhalb Stunden in der Wildnis ums Überleben rang und dafür seinen ersten Oscar gewann. 360'000 Zuschauer wollten das packende Survivaldrama in der Schweiz sehen – eine stolze Zahl für diesen sperrigen Brocken von einem Film.

Die Blockbuster versagten

Jetzt, Ende Dezember, steht «The Revenant» immer noch auf Platz eins der Jahrescharts. Aber das ist kein Grund zum Jubeln, denn es bedeutet: Keiner der potenziellen Blockbuster ist 2016 auf Touren gekommen – weder die Dan-Brown-Adaption «Inferno» noch die Harry-Potter-Vorgeschichte «Fantastic Beasts and Where to Find Them», noch «Bridget Jones’ Baby».

Besonders bitter: Auch die ansonsten verlässlichen Animationsfilm-Fortsetzungen «Ice Age: Colli­sion Course» oder «Finding Dory» konnten bei weitem nicht an ihre einstigen Grosserfolge mit jeweils über einer Million verkaufter Kinotickets anknüpfen.

Grössere Ansicht: hier.

Die mageren Zahlen sind bezeichnend für eine verunsicherte Branche, die ihr Heil überwiegend in Fortsetzungen und/oder Superheldenfilmen sucht – von «Kung Fu Panda 3» bis zu «Batman v. Superman». Doch das Schweizer Publikum hat offenbar genug davon, immer mehr vom Gleichen vorgesetzt zu bekommen. So stehen denn mit dem Drama «The Revenant» und dem Animationsfilm «The Secret Life of Pets» nicht zufällig zwei Filme an der Spitze der Jahrescharts, die keine Fortsetzungen sind.

Mittelmass statt Premium

Nun könnte man einwerfen: Was ist denn so schlimm, wenn die ­bekannten Titel schwächeln und die Blockbuster das Vorjahresniveau nicht halten können? Nun, es macht eben einen Unterschied, ob Filme boomen oder nicht, ob sie ein Lauffeuer ent­fachen oder nicht. Dieses Jahr hatte man den Eindruck, dass nur ganz wenige Filme wie «Toni Erdmann» zu elektrisieren vermochten.

Die geringe Publikumsbegeisterung ist darauf zurückzuführen, dass schlicht zu viele Filme in die Kinos gelangten – dieses Jahr waren es unterm Strich fast 500. Das entspricht über neun Filmstarts pro Woche. So ist das Kino nicht länger ein Premiumort, es ist zum Durchlauferhitzer für mittelmässige Ware geworden. Mit dem Effekt, dass es kleinere Filme besonders schwer haben, in diesem Bildergewusel überhaupt noch wahrgenommen zu werden.

Grössere Ansicht: hier.

Trotzdem besteht Hoffnung, auch und vor allem dank Schweizer Filmen: Die Kinderbuchverfilmung «Heidi» von Alain Gsponer schaffte es dieses Jahr in die Top 3 der Box-Office-Charts – so weit vorne war seit «Mein Name ist Eugen» (2005) kein anderer Schweizer Film mehr klassiert. «Heidi» avancierte zudem mit 3,5 Millionen Eintritten weltweit zum grössten Kinoexportschlager aller Zeiten.

«Courgette» auf Erfolgskurs

Auch der Animationsfilm «Ma vie de Courgette» eilt von Erfolg zu Erfolg. Allein in der Westschweiz erreichte das Werk von Claude Barras fast 100 000 Zuschauer (Deutschschweizer Start: 16. Februar 2017). «Courgette» handelt von einem Waisenknaben und seinen Erfahrungen im Heim. Das ist keine lieblos herunter­gekurbelte Fortsetzung, sondern ein Stoff, der für ein herzergreifendes Kinoerlebnis bürgt.

Und auch dieser Film sorgt weltweit für Furore: Kürzlich hat «Courgette» den Europäischen Filmpreis für den besten Animationsfilm gewonnen. Jetzt ist er für einen Golden Globe nominiert und hat gute Chancen, bei den Oscars in die Kränze zu kommen. In diesem Sinne: Es besteht Hoffnung fürs Kinojahr 2017.

(Berner Zeitung)