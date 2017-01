Jojo Moyes immer mit Supplement

Und das ist das Schöne bei Jojo Moyes: Man lernt immer ein klein wenig dazu. Etwa, dass es in Frankreich eine berühmte Pferdeschule namens Cadre Noir gibt – wer weiss das schon?

Noch weniger, dass es in Städten wie London, wo Moyes’ Roman spielt, Pferdehöfe gibt, unter Brücken, in Hinterhöfen, neben Parks. Ja, das ist das Schöne bei Jojo Moyes: Sie erzählt ihre Geschichten gekonnt, sodass man das Supplement erst bemerkt, wenn man die letzte Seite umblättert.

Lebensschule in der City

Die britische Autorin beschäftigt sich dieses Mal also mit Pferden. «Im Schatten das Licht» ist die Geschichte von Sarah, die in East London ein Pferd trainiert. Nach der Schule, denn Sarah ist erst vierzehn, und ihr Ross steht in einem Cityhof, der von schweigsamen Männern betrieben wird.

Sarah lebt bei ihrem Grossvater Henri, bis es diesem nicht mehr gut geht und Sarah sich mit ihren neuen Pflegeeltern Natasha und Mac abgeben muss. Die sind verheiratet, aber getrennt, lieben einander, sind aber unfähig, sich das zu sagen. Sarah helfen sie, weil diese Hilfe braucht – und einen Ort für ihr Pferd Boo, einen «Vollblüter, einen Selle Français mit kräftigen Knochen».

So weit die Grundzüge des Romans, der auf Englisch bereits 2009 erschienen ist, unter dem Namen «The Horse Dancer» – der Pferdetänzer. Damit ist Grossvater Henri gemeint, dem die Enkelin nacheifert: Auch Sarah will einmal in dieser legendären Pferdeschule in Frankreich arbeiten.

Pferdeschule in Frankreich

Der Cadre Noir ist das Anfang des 19. Jahrhunderts gegründete reiterliche Ausbildungs- und Elitekorps des französischen Militärs und existiert tatsächlich. Auch Mädchen wie Sarah gibt es.

Jojo Moyes, die im Roman «Über uns der Himmel, unter uns das Meer» bereits die Geschichte ihrer Grossmutter verewigt hatte, besass als Vierzehnjährige selber ein Pferd. Das sie sich mit selbst verdientem Geld gekauft hatte und auf einem winzigen Hof in der Londoner City unterbrachte – auch Jojo Moyes wuchs in einer rauen Gegend auf, genau wie ihre Figur Sarah. Moyes ist die Flucht aus den nicht gerade privile­gierten Verhältnissen geglückt, sie hält heute eigene Pferde auf neun Hektaren Land.

Und Sarah, Henri, Natasha und Mac? Die schlagen sich manchmal gut, manchmal weniger erfolgreich durch dieses Buch. Eines der spannendsten von Jojo Moyes übrigens. (Berner Zeitung)