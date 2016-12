«Prosit Neujahr!»

Die Sache mit den Karten: Falls Sie das Neujahrskonzert nicht vor dem Fernseher, sondern im ehrwürdigen Wiener Musikverein verfolgen möchten, benö­tigen Sie dreierlei: Weitblick, Glück und Geld.

Wegen der grossen Nachfrage werden die Tickets jeweils zu Jahresbeginn über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. Wer am übernächsten Neujahrskonzert am 1. Ja­nuar 2018 teilnehmen möchte, muss sich im Zeitraum vom 2. Januar bis zum 28. Februar 2017 auf der Website registrieren, anschliessend findet die Verlosung statt.

Ticketpreise? Nun ja, das kommt auf Ihre Ansprüche an. Die billigsten (Steh-)Plätze kosten 35 Euro, die teuersten 1090.

Die Sache mit Dudamel: Erst 35 und schon auf dem Olymp! Der Venezolaner Gustavo Dudamel ist der jüngste Dirigent in der Geschichte des Neujahrskonzerts. Sein Debüt bei den Wiener Philharmonikern gab er allerdings bereits 2007 – am Lucerne Festival. Ob sie ihn mögen? Die Philharmoniker sind nicht nur berühmt für ihren Sachertortensound – auch für ihre Unerbittlichkeit gegenüber Gastdirigenten, die sich aufspielen.

Die Sache mit den Blumen: Das Neujahrskonzert wird alljährlich via Fernsehen in 92 Länder übertragen und von mehr als 50 Millionen Zuschauern live mitverfolgt. Grund genug, den Saal des Musikvereins tüchtig aufzuhübschen. Rund 30 000 Blumen werden jeweils der Natur abgetrotzt und in den Dienst der Kunst gestellt. Lange Jahre waren sie ein Geschenk der Stadt Sanremo, seit 2015 haben die Floristen der Wiener Stadtgärten das Sagen. Angekündigt für Sonntag ist «die ganze Palette von Pastellrosa zu zartem Lachs, von fuchsia zu blassvioletten und eisblauen Farbnuancen».

Die Sache mit den Nationalsozialisten: Nach dem «Anschluss Österreichs» 1938 waren die Wiener Philharmoniker dem Propagandaministerium von Joseph Goebbels unterstellt. Das erste «Neujahrskonzert» am 31. Dezember 1939 war entsprechend Teil der nationalsozialistischen Propagandamaschinerie, wie ei­ne Studie nachgewiesen hat. Wien sollte als Stadt «des Optimismus, der Musik und der Geselligkeit» inszeniert werden. ­Besonders beliebt bei den Nationalsozialisten: Werke der Komponistenfamilie Strauss.

Die Sache mit dem Ritual: Jedes Neujahrskonzert folgt einem ritualisierten Ablauf: Nach den beiden Hauptteilen folgen Zugaben. Die zweite Zugabe – meist der Walzer «An der schönen blauen Donau» – unterbricht das Publikum während der Einleitungstakte mit Beifall. Nun wünscht das Orchester dem weltweiten Publikum vereint: «Prosit Neujahr!» (Berner Zeitung)