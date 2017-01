Umkämpfter Finanzplatz am TV

Für eine Fernsehproduktion, von der noch keine Sendesekunde im Kasten ist, wurde schon sehr viel über «Private Banking» geredet. Das Projekt der Berner Regisseurin Bettina Oberli («Die Herbstzeitlosen») und der Co-Autoren Thomas Ritter und David Sandreuter wurde schon 2015 als nächstes grosses Serienprojekt des Schweizer Fernsehens (SRF) gehandelt. 2014 war es als Sieger aus einer entsprechenden Ausschreibung hervorgegangen. Es schien gesichert – nur offiziell bestätigen mochte dies niemand.

Letztes Jahr drang schliesslich tröpfchenweise an die Öffentlichkeit, was in der Filmerszene längst alle wussten: «Private Banking», das Drama über den Überlebenskampf einer Privatbank am Ende des Bankgeheimnisses, wurde als Serienprojekt nicht weiterverfolgt. Stattdessen starteten im Herbst die Dreharbeiten zu «Wilder», einem Alpenthriller mit dem Berner Schauspieler Marcus Signer («Der Goalie bin ig») in der Hauptrolle.

Zweimal Banken

Nun ist auch klar, warum SRF «Private Banking» als Serie aufgeben musste: In der Romandie liefen parallel ebenfalls Vorbereitungen für eine Bankenserie. Wie Fanny Eternod, Mediensprecherin von Radio Télévision Suisse (RTS), bestätigt, beginnen Ende Januar die Dreharbeiten zu «Quartier des banques» – einer sechsteiligen Thrillerserie über Genfer Privatbanken und das Bankgeheimnis, die in der zweiten Hälfte 2017 ausgestrahlt werden soll. «Aufgrund des ähn­lichen Projekts in der Romandie haben wir ‹Private Banking› überarbeitet und realisieren nun einen Zweiteiler», so Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion bei SRF.

Zwei Neunzigminüter statt einer Serie? Für Oberli ist dies keine Herabstufung. Als Filmregisseurin fühle sie sich in diesem Format zu Hause. Zudem habe das gesamte Projekt von diesem Entscheid profitiert: «Wir wurden von SRF gefragt, ob ein Zweiteiler infrage käme. Bald realisierten wir, dass diese Verdichtung der Dramaturgie zugutekam.» Die Geschichte sei nach drei Filmstunden zu Ende erzählt. «Relevant ist, etwas zu diesem Thema machen zu können. Das Format spielt für uns eine untergeordnete Rolle», sagt Oberli.

Trotzdem bleibt die Frage: Wie kann es sein, dass SRF und RTS gleichzeitig dasselbe Serien­thema bearbeiten? «Wir pflegen einen intensiven Austausch mit den anderen Sprachregionen. Einmal im Monat treffen wir uns zu einer nationalen Sitzung, in der über die geplanten und laufenden Produktionen in den ­anderen Landesteilen informiert wird», sagt Fitze. So sei unter anderem der erfolgreiche Zweiteiler «Gotthard» entstanden. Doch Fitze räumt ein: «Es kommt auch immer wieder vor, dass zwei Regionen unabhängig an ähnlichen Themen arbeiten und mit un­terschiedlichen Ansätzen Filme oder Serien dazu entwickeln.»

«Private Banking»-Regisseurin Bettina Oberli sieht kein Problem in dieser Doppelspurigkeit: «Banken beschäftigen, da ist es naheliegend, dass sich verschiedene Produktionen in verschiedenen Ansätzen dieser Thematik annehmen.» Die Realität sei zudem, dass Westschweizer und Deutschschweizer kaum gegenseitig ihre Sendungen schauten. «Es ist wichtig, dass aktuelle ­gesellschaftliche Themen für die breite Öffentlichkeit aufgearbeitet werden. Das Fernsehen ist dafür ideal.»

Es geht auch schneller

Ende Jahr wird «Private Banking» ausgestrahlt – nach vierjährigem Vorlauf. Schneller kommt eine weitere geplante SRF-Serie voran, jene der Zürcher Autorin und Filmerin Güzin Kar. Seit letztem Sommer arbeitet sie an den Drehbüchern zu «Seitentriebe», einer achtteiligen Serie über Langzeitpaare in den Vierzigern, die voraussichtlich im Herbst 2017 ausgestrahlt wird.

«Es liegt in der Natur der Sache, dass die Entwicklung verschie­dener Produktionen nicht immer gleich schnell geht», so Fitze. «Die Entwicklung des Stoffes ist elementar für den Erfolg eines Films oder einer Serie, und es wird erst grünes Licht für ein Projekt gegeben, wenn die Geschichte zu 100 Prozent überzeugt.» (Berner Zeitung)