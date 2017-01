Wenn der Kühlschrank zuhört

Sie ist fünfzigjährig und wächst immer noch: Die Consumer Electronics Show hat mit 3800 Ausstellern und 175 000 Besuchern letzte Woche mehr Leute denn je nach Las Vegas gelockt – und damit die Infrastruktur der Wüstenmetropole an den Anschlag gebracht. An der Fach­messe gab es die Geräte zu sehen, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen, sowie viele, die es dann doch nicht in die (hiesigen) Regale schaffen werden.

Eine Rundschau anhand der Medienmitteilungen: Die neuen Fernsehgeräte punkten mit 4K-Auflösung, also mit viermal mehr Pixeln als die heute gut verkauften Modelle. Auch beim Kontrast haben die Hersteller Fortschritte gemacht. Und beim Design: Fernseher sollen eher wie ein Bild denn wie ein Gerät aussehen.

LG hat einen Fernsehschirm aus organischen Leuchtdioden gebaut, der trotz seiner Grösse so leicht ist, dass er sich mit Magneten an der Wand «montieren» lässt. Die Steuerelektronik wurde in eine externe Box ausgelagert. Einen ähnlichen Ansatz wählt der chinesische Hersteller Xiaomi.

Viel dynamischer als bei der klassischen Unterhaltungselek­tronik ist indes die Entwicklung im Bereich virtuelle Realität. Immer mehr Hersteller bringen Brillen und Steuergeräte in den Handel, mit denen die Nutzer in Parallelwelten eintauchen sollen. Und es gibt immer mehr Inhalte. Allerdings: Noch steht die Entwicklung am Anfang, und längst nicht jedes Produkt ist tauglich für den Massenmarkt.

Da es in der klassischen Unterhaltungselektronik harzt und die Zeit noch nicht reif ist fürs Vir­tuelle, geschweige denn für wirklich sinnvolle Roboterhilfen, ­kreieren die Hersteller vernetzte Haushaltgeräte – mitunter haarsträubende: Nach den Nahfunkzahnbürsten der letzten Jahre lanciert Withings eine mit Sen­soren bestückte Haarbürste. LG wiederum versuchts mit einem Kühlschrank, der mit Kameras eruieren soll, was in ihm steckt. Auf Zuruf bestellt er Lebens­mittel bei Amazon nach.

Apropos: Der Name Amazon ist an dieser Messe in aller Munde. Dies dank Alexa: Zahlreiche Gerätehersteller wollen Amazons Assistenztechnik in ihre Geräte einbauen: Samsung in Staub­sauger, Lenovo in einen normalen Lautsprecher und Mattel in ein Modell fürs Kinderzimmer. Huawei packt Alexa in den USA aufs neuste Smartphone. Die Assistentin fährt zudem in Autos von Ford und VW mit. Nissan hingegen setzt auf Cortana, die Konkurrentin von Microsoft.

Ruhiger geworden ist es bei den Smartwatches: Die Fortschritte sind zu klein, als dass sie Begeisterungsstürme auslösten. Mit einer Ausnahme: Matrix arbeitet an einer Uhr, deren Akku allein durch die Körperwärme des Trägers geladen wird. (Berner Zeitung)