Wo die Zeit endlich stillsteht

Ankommen auf Juist heisst Tempo verlieren, kinetische Energie loswerden. Verlangsamen. Auf den Stillstand zugehen. Sehr bald stellt sich eine vergessene Ruhe ein. Wie Leute dem auch immer sagen mögen, chillen, Seele baumeln lassen, abhängen, es trifft nicht das, was man hier tatsächlich erlebt. Auf Juist gibt es Seminare, zum richtigen Atemschöpfen oder um auf die Kraft der Gedanken zu bauen. Aber das ist es auch nicht.

Was ist es dann? Das Glück auf der Kutsche vielleicht. Das Ausbleiben einer Beschleunigung ist magisch. Mit einem Ruck ist die Höchstgeschwindigkeit da. Im Schritt gehts dann ungewohnt gemächlich voran, und bald flitzen die ersten Fahrräder vorbei, mit Klingeln und Winken manchmal in gewagt schlingernden Schwüngen und Bogen dem Fluchtpunkt der geraden Strasse entgegen. Wer uns auf dem Rad entgegenkommt, ist müde. Die Pedale drehen nur langsam. Die Körper sind angespannt. Die Hände verkrampft. Die Köpfe, tief und rot. Kein Klingeln. Kein Gruss. Die haben Gegenwind. Wind hat es hier immer.

Ohne Fahrrad geht nichts

Ein Fahrrad ist Pflicht. Ohne geht gar nichts. Die Drahtesel kann man überall mieten. Hat man einen, ist man frei. Die Insel ist 17 Kilometer lang. Es gibt eine Strasse längs über die ganze Insel. Einfach drauflosradeln, ohne auf Verkehr achten zu müssen, ist nicht das wahre Freiheit? Egal, woher der Wind weht.

Juist hat ein paar Sachen zu bieten, die das Leben angenehm machen und die sehenswert sind. Strandkörbe gehören nach meiner Erfahrung nicht dazu. Zu unbequem, zu heiss, zu kühl, zu windig, Sand rieselt überall, klebt an der Sonnencreme. Es ist todlangweilig. Eine hübsche Idee, die rasch im Wind zerfällt.

Wasser, Wind und Wetter sind allgegenwärtig und laden uns ein, man bekommt nicht genug davon. Diese Frische! Diese Luft! Die Leute sind begeistert von Luft! Man spricht darüber. Oft schweigt man auch und schaut nur gemeinsam hinaus, und das ist nicht unangenehm, sondern einfach so.

Deine Spuren im Sand

Kleine Erlebnisse sind überall. Nicht nur die Kreuzungen, die zu Stosszeiten voller Radfahrer sind. Auch anderes, was zu einer kleinen Insel in Deutschland passt. Es gibt eine herrliche Bäckerei, die jeden Tag andere Brote backt, ein Meer-Erlebnisbad mit warmem Meerwasser und Rutsche, Cafés, in denen man ganze Tage verbringen kann, ein weisses Kurhaus, das wie von einem anderen Stern wirkt, viele Apotheken, die alles haben, eine kleine Open-Air-Bühne, auf der Konzerte stattfinden, Blowing in the Wind, deine Spuren im Sand . . . Erinnerungszuckerwatte.

Gleich daneben ist ein betonierter eckiger Teich von der Grösse eines Wohnzimmers. Auf dem hellblauen Wasser lassen Papa und Kind Modellboote fahren. Gegen eine kleine Bezahlung werden diese dann von einheimischen Knaben mit Kranbooten wieder geborgen.

Nigerianischer Kurarzt

In Loog, dem zweiten Ort auf Juist, hat es ein Museum, das ab und zu auch geöffnet ist. Heino ist der Wattführer hier und viel berühmter als der Sänger. Er unternimmt kurzweilige Touren durchs Watt, bis wir vor der Flut davoneilen müssen. Barfuss. Es gibt die Vogelinsel Memmert, die nicht betreten werden darf, umflossene Sandbänke im Meer, auf denen sich Seehunde ausruhen und wohin ein Boot fährt, die Nordsee, die hier Blanker Hannes heisst und die bei einer Sturmflut den Deich durchbrach und den Hammersee geschaffen hat, heute ein Süsswasser-Vogelparadies.

Es gibt aber auch den witzigen nigerianischen Kurarzt Okot-Opiro, der als Einziger auf der Insel ein Auto hat, eine Familie mit Anke, Enke, Ute, Heike, die sich fürchtet, aufs Festland zu gehen, und die Beobachtung, dass Hunde am Strand von den Aufsehern tatsächlich weggewiesen werden, Strandwanderungen und stundenlanges Tändeln am Meeressaum, und um einen herum ist bald nur Raum und keine Zeit mehr.

Ein Nichts aus Glitzern

Vor allem an Bills End, wo Himmel, Meer und Sand ununterscheidbar werden und ein Promeneur allein in dieses Nichts aus Glitzern und Lockungen der Ferne hineingehen und fast unsichtbar werden und für ein paar Stunden verschwinden kann, wie es einige tun, während unsereins am langen und mindestens 200 Meter breiten Sandstrand herumspaziert, vor der Brandung flieht und in der Dünung spielt, allerschönste Muscheln sammelt und riesige Sandburgen baut, die dann der Wind binnen ein paar Stunden wieder flachlegt, niedernagt, fortfräst, während wir schon drinnen, im hübschen Restaurant Domäne Bill, ganz im Westen, dem letzten Haus vor dem Nichts, die schmackhafte Erbsensuppe und eine Rosinenstute der Familie Ahrends zu Ostfriesentee geniessen und glücklich den Wind vergessen. Bis wir wieder hinausmüssen, um heimzuradeln. Zum Glück mit Rückenwind. Wetter spielt hier übrigens keine Rolle. Das ist eine reine Zeiterscheinung.

Und was bringt man nach Hause mit? Eine robuste Sandschaufel, ein Beutelchen Muscheln, Sand in jeder Stofffalte, rosige Wangen und eine gute Bräune. Dazu eine grosse Verwunderung über all die Autos und die Hektik am Festland. Hat man den Ort ein bisschen lieben gelernt, kommt auch die Sorge mit nach Hause, dass dieser ölige, etwas schmierige Traum, den wir leben, der feinen Natur dort oben sehr schnell schadet. Das gute Gefühl, richtig draussen in der Natur gewesen zu sein, das wirkt lange nach. Ja, das ist es. (Berner Zeitung)