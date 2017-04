SMS vom Dienstag, 11. April 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



2 Ledersofas weiss, 10-jährig, (2-er Sofa 153 x 91 x 62 cm, 3-er Sofa 203 x 91 x 62cm), evtl. für Jugendtreff. Müssen abgeholt werden in Bern-Bethlehem. 079 516 11 16



Sehr schönes Bauernbuffet mit 3 Glastürli im oberen Teil. Masse: B x H T 150 x 192 x 44,5 cm. 079 922 02 97



Elektr. Teppichroller, Marke «Leifheit». 079 509 10 52



Ganzkörpersolarium. Abzuholen in Langnau. 079 415 67 52



Kanichenstall aus der Landi, guter Zustand. Abzuholen in Ueberstorf. 079 704 68 32



Ziergitter grün, plastifiziert, div. Grössen und Längen. Abholung in Steffisburg. Nur SMS. 079 514 65 30



10-jähriges, rotes Ecksofa (2.5 x 2.4 m). Stoff, normale Abnutzung. Noch guter Sitzkomfort. Thuner Westamt. 079 296 86 57



2 Blumentröge, 60 x 60 x 45 cm, mit Substrat. Abzuholen in Hünibach. Nur SMS. 079 566 70 15



3 Gartenstühle, dunkelblau, aus Kunststoff. In Belp. 077 416 90 13



6 Boccalinos mit Hafen. Muss abgeholt werden in Steffisburg. Nur SMS.

079 757 53 79



Elektrische Schreibmaschine mit Gebrauchsanweisung. 079 674 73 78



Box für Gartengeräte oder Spielgeräte, aus Kunststoff, blau-grau, gebraucht, 125 x 55 x 63 cm. Muss abgeholt werden in Uettligen, Telefon 079 613 06 24



140er-Bett inkl. Matratze, kleines, weisses Pult; weisses, schmales TV-Möbel. Muss in Bern abgeholt werden. 079 668 26 09



Herrenvelo; Dampfkochtopf, isoliert, mit zweitem Servierdeckel, von «Kuhn». Ab 9 Uhr.

079 224 99 75



Brunnen mit Brunnenstock. Funktioniert einwandfrei. Muss abgeholt werden in 3322. Bitte nur SMS. 079 356 81 79



Bilderrahmen, 50 x 70cm und 33 x 57cm, silber, weiss oder schwarz. 079 301 47 16



Neue Hundetasche von Qualipet. Kann auch als Hunderucksack verwendet werden. Bitte nur SMS. Ich rufe zurück. 079 225 17 60



Mittelgrosse (1,8 kg), leere, blaue Camping-Gas-Flasche. Muss in Wohlen b. Bern abgeholt werden. 079 450 18 88



Esstisch aus Holz, 1.55 x 1.04 m, kann mit 2 Platten von 25 cm und 50 cm verlängert werden. Muss abgeholt werden.076 446 52 88



«Compaq»-LCD-Monitor. 079 255 75 01



Gepäck- und Hundeschutzgitter. 079 255 75 01



2 grosse Datura (Engelstrompeten), hell- und dunkelgelb. Müssen in Münsingen abgeholt werden. 079 884 00 48



Kommode mit 3 Schubladen, B 100, H 70, T 45 cm. Abzuholen in 3210 Kerzers. 079 372 64 23



Kinderbettli, 70 x 140 cm, mit Bettinhalt. Guter Zustand. Bitte nur sms. 079 209 36 63



Robuster hölzerner Küchentisch, L 210, B 83, H 77 cm; Abwaschmaschine «Bauknecht», 17-jährig 60 x 60 x 85 cm, funktioniert einwandfrei. 079 857 80 01



Mehrere ältere, schöne Zimmertüren, für Deko oder Paravent. Abzuholen in 4900. 079 902 95 66.





Gratis gesucht



Flyer für ga z‘schaffe. Wo steit eine ume? Würd ne sehr gärn bewege. 078 836 12 40



Duromatic klein, ca. 2.5 Liter ev. Marke „Mivit“ od. andere Marke; ein Ladekabel zu Nikon Kamera «Coolpix S 3600». 079 262 58 38



DVD: «Füürwehrmaa Sämi», mundart. Egal welche Folge. 079 390 82 63



Hochdruckreiniger mit viel Power. 079 467 12 72



Ich brauche noch viele Migros-Hasenchläberli. Falls jemand welche hat, wäre ich ein dankbarer Abnehmer. 076 503 00 14



Hat noch jemand Sticker für Hasenbabys von Migros? 079 581 03 88

079 581 30 88



Osterhasensticker von der Migros. Vielen Dank. 079 382 01 94



Für meinen Enkel: Ein gelbes Häsli von den Migros-Stickers. 076 576 82 88



Hasenkleber von der Migros. 079 301 47 16



Ein altes Mofa, auch rostig oder defekt. 079 729 12 16



Grosse Familie sucht dringend 2 bis 3 leichte Matratzen ca. 190 x 90 cm. Danke.

078 768 02 02



Militärrucksack. 079 215 48 19



Dahlienknollen. 079 202 84 97



E guet erhautene Hasestau, wo wett widerbeläbt wärde mit drüne Chüngeli. Wichtrach und Umgäbig. 077 458 628 8



Blechzuber und Giesskanne mit Brause. Umgebung Bern. Danke. 079 362 82 72



Zwerge und andere Dekogegenstände. 079 602 83 97



Versilbertes Besteck. Danke. 079 913 12 80



Holzofen/Pizzaofen, um im Garten Brot zu backen. 079 482 35 71



Hat es irgendwo noch Reststücke vom italienischen Geschirr „Tuscha“, beige-braun ca. 40 Jahre alt. 079 517 38 19



Wassertank zu Kaffeemaschine «Nespresso Turmix TX 100». 079 517 38 19



Radio mit Doppelkassettendeck. 079 517 38 19



Für meine Mutter: Eine einfache «Bernina»-Nähmaschine.

079 578 96 47



Occasion-Velo für einen Flüchtling. Er braucht es für den Arbeitsweg. 078 662 77 19



E-Bike, Zustand egal, 077 418 10 33



2 Buben, 10 und 12, suchen Pingpong-Tisch. Bern und Umgebung. 079 283 34 04





Diverses



Verloren am 9.4.17: Schlüsselbund mit grünem Veloschlüssel im Raum Moossee/Jegenstorf 079 439 17 38



Gefunden: Kinderjacke, aussen blau, innen gelb, am Sa, 8.4.17, Weg Brünig-Schwand Meiringen, ca 13h. 079 646 37 81