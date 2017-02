SMS vom Montag, 6. Februar 2017

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Mehr als 100 verschiedene Knöpfe zum Basteln. Kochbücher ab 1958. Kann abgeholt werden in Interlaken. Nur SMS. Danke. 079 455 68 29



BEA-Punkte. SMS mit Adresse an: 079 340 94 16



Entsafter von Fust, Typ PJ 850, in Ostermundigen. 076 393 83 23



Bastelmaterial für Clowns: Stoffe, Fellreste, usw. 079 853 73 37



Bürotisch, hellgrau, 160 x 80cm. 079 365 21 50



TV Philips Match Line, 70 Bild, gepflegt und sauber. 079 473 43 88



Küchenwaage, analog (Schiebegewicht). 079 839 68 35



Klavier, muss in 3766 abgeholt werden.

079 611 20 88



Holz-Eckbank mit Truhe. 133 x 172 cm. Gut erhalten. Muss in 3665 demontiert und abgeholt werden. 079 348 70 09



Drucker HP Photosmart C 4600, in Thun abzuholen, nur SMS. 079 463 40 68



Wer kann noch Volg-Treuepunkte (Tefalpfannen) brauchen? SMS. 079 258 76 65



In 3436: Inlineskates, Grösse 45 und Schutzausrüstung. Herrenschlittschuhe, Grösse 45. 079 659 36 75



2 x 110-Liter-Säcke schöne Plüschtierli.

079 456 38 93



Analog Fotokamera Pentax Sfn. Mit div. Zubehör, muss in Rümligen abgeholt werden. Ab 15 h. 079 579 60 67



Knöpfe und kleine Druckknöpfe, in Ostermundigen.

079 243 86 52



eckbank, tisch, 2 stühle mit stoffüberzeug, holz-salontisch.

076 322 31 60



Handgeknüpfter Teppich (Tunesien), Grösse 200/250 cm. Farbe: beige/braun/grün. Teppich zum selber knüpfen, 8-eckig, Durchmesser 115 cm. Farbe: rost/braun. (Langnau i.E.) 079 520 0794



neuwertiger fernsehsessel, leder, schwarz, inkl. elektr. 079 546 31 26



Trockenblumen, vorwiegend Rosen, ca. 40 Stück, in 3114.

078 863 68 65



Stühle: Freischwinger, Leder schwarz, Gestell chrom, mit einigen Kratzspuren von unserer jungen Katze. Müssen in 3426 abgeholt werden. SMS. 078 745 21 22



Ganz schöni fasch neui Rollerblaits. Gr. 43/44. 079 744 58 44





Gratis gesucht



Tastatur zu PC. 079 355 97 32



Schullesebücher von 1963 bis 1966 aus dem Kanton Bern sowie Langenthaler Geschirr, braun, sahara, 2 Suppenteller und 2 Tassen mit Unterteller, bitte nur sms.

079 227 05 19



Dachbox, min. 190cm lang, 077 480 34 04.



Hat jemand Hasenformen oder Chocolat-Frey-Schoggiformen vom letzten Jahr?

079 863 76 33



«Mein schöner Garten»- und «Landlust»-Hefte.

079 778 02 27



Kinderspielzeug, Bauernhof-Holztierfiguren. Bitte nur SMS. 079 508 38 46



Äste von einer Birke, Durchmesser ca. 15cm.

079 778 02 27



Kinderhochstuhl.

078 788 34 86



cd-gerät für meine tochter. merci viu mau.

079 242 78 37



Hörgeräte neuere Ausführung. SMS. 079 839 68 35



Alte Blechkesseli. Bitte nur sms, danke. 079 295 82 72



kuh- od. rossmist für garten, hünibach. 079 415 72 59



Akkordeon oder CH-Handörgeli. Bitte melden unter: 079 464 65 70



spätzlisieb von tupperware.

079 823 80 97



Neill A.S. (1988) Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Fundamentum Mathematik- und Physik Formeln, Begriffe, Tabellen, für Sekundarstufe 1 und 2.

Bitte nur SMS. 078 712 70 15



schneiderbüste. 079 639 58 83



tefal-treuepunkte von volg. 079 604 81 84



kuhfell-teppich, schwarz-weiss

079 823 80 97



Spitzen. Herzlichen Dank! 079 768 89 35

079 768 89 35



crosstrainer. wär sehr froh. sportliches velo für zur arbeit. 078 836 12 40



Für Familie mit drei Kindern: Geschirrspühlmaschine. 079 467 12 72





Diverses



Verloren: Nikon Coolpix-Digitalkamera in Heimberg/Thun

079 713 88 33



Gefunden in Stettlen: Bernstein-Ketteli für Kleinkind.

079 742 92 37



Verloren im Grossraum Belp/Kehrsatz/Längenberg/Gurnigel: Rotes Schlüsseletui mit Reissverschluss. Vielen Dank. 079 744 90 10