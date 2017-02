63-jährige Brinkley ziert «Sports Illustrated»-Cover

Mit ihren 63 Jahren hat Supermodel Christie Brinkley eine weitere Barriere eingerissen: Sie ist die bislang älteste Frau, die in der legendären jährlichen Bademoden-Ausgabe des US-Magazins «Sports Illustrated» abgebildet ist. Mit den Fotos in Bikini und Badeanzug zeige das Magazin, «dass gute Dinge kein Verfallsdatum haben», erklärte Brinkley gestern. «Sports Illustrated» liess verlauten: «Das Alter ist nichts als eine blosse Zahl.»

