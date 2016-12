Bericht: Carrie Fisher ist tot

Die US-Schauspielerin Carrie Fisher ist gemäss dem Promi-Portal «TMZ» am Dienstagabend im Alter von 60 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben. Ein Sprecher der Familie habe das bestätigt.

Fisher erlitt vor wenigen Tagen einen schweren medizinischen Notfall auf einem Flug von London nach Los Angeles. Medienberichten zufolge hatte sie einen schweren Herzinfarkt 15 Minuten vor der Landung und musste reanimiert werden. Vor einigen Tagen hiess es noch, ihr Zustand sei «stabil».

Fisher wurde als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der «Star Wars«-Serie bekannt. 2015 kehrte sie in «Star Wars: Das Erwachen der Macht» in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück.

Nicht nur für «Star Wars» bekannt

Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher (1928-2010) spielte auch in Filmen wie «Blues Brothers», «Harry und Sally» und «Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper» mit. Sie veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie «The Princess Diarist».

Update folgt... (mch)