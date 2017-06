Touristenboot in Kolumbien gesunken – 9 Tote

Mindestens neun Menschen sind in Kolumbien bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Nach Angaben der Leiterin des Katastrophenschutzes des Verwaltungsbereichs von Antioquia wurden 28 Menschen vermisst, nachdem ein mehrstöckiges Ausflugsschiff am Sonntag auf dem Guatapé Stausee in der Nähe von Medellín gesunken war. 99 Menschen seien von Bord gerettet worden, sagte Margarita Moncada. 40 weitere seien aus eigener Kraft ans Ufer geschwommen. Es sollen rund 150 Passagiere an Bord gewesen sein.

Die kolumbianische Luftwaffe war mit Helikoptern im Einsatz. Der Bürgermeister von Medellín sagte, Feuerwehrleute, Taucher und Krankenwagen seien auf dem Weg zum Unglücksort. Er rief die Bevölkerung auf, deshalb die Strassen zum Stausee frei zu halten. «Das wichtigste ist nun, Leben zu retten», sagte Federico Gutiérrez.

Momento en que la embarcación "El Almirante" naufraga en la represa de #Guatapé con aprox 150 pers,reportan 1 muerto pic.twitter.com/AF4BLXhpbm — La Pecosa - Erika G. (@erikagonzalezar) 25. Juni 2017

Der Grund für den Untergang des Schiffes war zunächst unklar. Augenzeugen sagten, dass das Boot überladen schien und die Passagiere keine Schwimmwesten trugen. Die Behörden gaben zunächst nicht bekannt, wie viele Menschen sich offiziell an Bord des Schiffes befanden.

Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, war zu sehen, wie das Boot mit dem Namen El Almirante untergeht, während andere Schiffe zu Hilfe eilen. Die Passagiere flüchteten sich teilweise auf das Dach des Bootes. Daniel Giraldo, ein Restaurant-Besitzer aus Guatapé, sagte, er sei zur Bucht gelaufen, nachdem er Krankenwagen gehört habe und habe das Schiff gesehen. Es sei in nur wenigen Minuten komplett untergegangen, sagte Giraldo.

Der Stausee um den allein stehenden Felsen El Peñól ist ein beliebtes Ausflugsziel, das etwa eine Stunde Fahrt von Medellín entfernt liegt. Wegen eines langen Wochenendes war der See am Sonntag besonders gut besucht. (fal/chk/AP)