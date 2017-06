100 Menschen bei Erdrutsch verschüttet

Bei einem Erdrutsch in China sind am Samstagmorgen gegen 6 Uhr nach ersten Angaben mehr als 100 Menschen verschüttet worden. Das berichten das Parteiorgan «Volkszeitung» und das Staatsfernsehen. Das Unglück ereignete sich im Kreis Mao in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Rund 40 Häuser seien mitgerissen worden. Die Rettungsarbeiten seien mit einer Vielzahl von Helfern angelaufen.

Erste Bilder vom Unglück hat unter anderem «China Xinhua News» veröffentlicht.

UPDATE: Over 100 people buried after landslide smashes 40 homes in SW China's Sichuan; 2km of river blocked https://t.co/96SJbHBfT0 pic.twitter.com/W2maRL9yxc — China Xinhua News (@XHNews) 24. Juni 2017

Ein Augenzeuge erzählt gemäss der «Washington Post» in einem Video von «Sichuan Daily»: «Das ganze Dorf ist begraben, alle sind begraben.»

Seit Wochen starker Regen

Der Erdrutsch sei durch heftige Regenfälle ausgelöst worden, berichtete die «Volkszeitung». Auf Bildern von der Unglücksstelle war zu sehen, wie Rettungstrupps in den Geröllmassen nach Vermissten suchten. Auch Schaufellader waren bereits im Einsatz.

Die Erdmassen von einem hohen Berg seien auf das Dorf Xinmo gefallen. Auch sei ein Fluss über zwei Kilometer Länge blockiert worden, berichtete die Staatsagentur. Seit Wochen gehen in China bereits heftige sommerliche Regenfälle nieder, die jedes Jahr schwere Überschwemmungen und häufig auch Erdrutsche auslösen. Das Unglück passierte in einer hügeligen Gegend von Sichuan, die von Tibetern und der anderen Minderheit der Qiang bewohnt wird.

Update folgt... (roy/AFP/sda/AP)