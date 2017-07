91-jähriger Flugzeugmechaniker stellt Weltrekord auf

Er ist der Chef der Flugzeugmechaniker bei American Airlines an einem New Yorker Flughafen, und er ist seit 75 Jahren in seinem Job tätig. Der 91-jährige Azriel Blackman ist nun offiziell zum dienstältesten Flugzeugmechaniker der Welt erklärt worden.

Wie seine Fluggesellschaft am Dienstag mitteilte, bescheinigte ein Vertreter des Guinness-Buchs der Rekorde Blackman, dass er 74 Jahre und 355 Tage bis zum 7. Juli als Flugzeugmechaniker gearbeitet und damit einen Weltrekord aufgestellt habe.

Al Blackman, JFK Crew Chief, celebrates 75 years as an #AATeam member this week. What better way to celebrate than by painting him a plane? pic.twitter.com/laPup34HAn