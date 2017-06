Arbeiter stürzt in die Tiefe und stirbt

Auf der Baustelle auf dem Areal der ehemaligen Bülachguss AG stürzten am Montag um 12.30 Uhr zwei Arbeiter bei Abbrucharbeiten plötzlich mehrere Meter in die Tiefe. Die Männer wurden teilweise von Trümmerteilen verschüttet und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Einer der Männer starb trotz sofortiger Hilfe noch auf der Unfallstelle. Seine Identität ist noch nicht bekannt. Der andere Verletzte, ein 50-jähriger Mann, wurde in ein Spital gebracht. Die Gründe für den Unfall sind noch ungeklärt, die Untersuchungen durch die Kantonspolizei dauern derzeit an. (kaf/sda)