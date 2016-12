Arosa: «Es gibt noch kleinere Brandherde»

Kurz vor 16 Uhr ging am Freitagnachmittag bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass das Posthotel Holiday Villa in Arosa GR in Flammen steht. Der Brand brach in einem der unteren Stockwerke des Hotels aus. Über 100 Einsatzkräfte wurden aufgeboten. Die ganze Nacht über kämpften die Feuerwehrleute mit den Flammen.

Auch am Samstagmorgen dauerte der Einsatz an: «Es gibt noch kleinere Brandherde», sagt Marcus Corai, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, um 9 Uhr morgens. Die Feuerwehr muss diese von aussen bekämpfen – weil die noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Hotel zusammenstürzt, dürfen sie nicht ins Gebäude.

Es gibt Schwerverletzte

Eine Person musste mit schweren und zwei weitere Personen mit mittelschweren Rauchvergiftungen von der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden. Weitere zehn Personen wurden durch Ambulanzen und örtliche Ärzte wegen Rauchvergiftungen ambulant behandelt. Insgesamt standen drei Rega-Helikopter im Einsatz, wie die Rega mitteilt.

Das Hotel wurde evakuiert und die rund 150 Gäste in weiteren Hotels untergebracht. Die Polizei ruft die Bevölkerung im betroffenen Gebiet dazu auf, in den Liegenschaften zu bleiben und die Fenster zu schliessen.

«Es brennt lichterloh»

«Die Flammen schiessen durch das Dach», sagt eine Leserin vor Ort. Sie schildert dramatische Szenen: «Die Gäste flüchteten aufs Vordach des Hotels, doch dort hatte es keine Leiter.» Anwohner seien den Gästen dann zu Hilfe geeilt. «Es brennt lichterloh.» Auf einem Leservideo ist die Flucht zu sehen: Menschen steigen aus den Fenstern auf ein Flachdach und gelangen über eine Feuerleiter auf ein tieferliegendes Dach. Die Hitze im Gebäudeinnern lässt Fensterscheiben mit einem lauten Knall bersten.

Zugverkehr unterbrochen

Da sich das Hotel in Gleisnähe befindet, hat der Brand auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Strecke zwischen Arosa und Litzirüti ist bis auf Weiteres für den Zugverkehr unterbrochen, wie der Sprecher der Rhätischen Bahn mitteilt. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Am Samstag ist die Strecke wieder freigegeben. Der erste Zug um 5.48 Uhr fiel jedoch aus – bis Litzirüti verkehrte ein Ersatzbus. Alle übrigen Züge verkehrten gemäss Fahrplan.

Nebst der gesamten Feuerwehr Schanfigg stehen die Feuerwehr Chur, mehrere Ambulanzen und drei Rega-Helikopter im Einsatz.

Update folgt... (pat)