Seelisbergtunnel nach Brand in Richtung Norden zu

Nach dem Brand eines Autos im Seelisbergtunnel A2 rollen die Fahrzeuge nach Süden wieder. Die Tunnelröhre in Richtung Norden bleibt vorderhand gesperrt. Beim Brand wurde niemand verletzt.

Das Auto war gegen 9.30 Uhr auf der A2 auf Fahrt von Uri nach Nidwalden im Seelsibergtunnel in Brand geraten. Im Tunnel habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, sagte eine Sprecherin der Nidwaldner Kantonspolizei auf Anfrage.

Keine Verletzte

Die Feuerwehr rückte unter Atemschutz in die Tunnelröhre ein. Sie konnte den Brand löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Die Autobahn wurde nach dem Zwischenfall aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gesperrt. Vor dem Mittag konnte der Verkehr in Richtung Süden wieder anrollen. Für Sicherheitschecks blieb die Tunnelröhre in Richtung Norden zunächst noch gesperrt.

Auf Axenstrasse ausweichen

Zum Grund des Feuers konnte die Polizeisprecherin keine Angaben machen. Auch zum Ausmass des Schadens waren keine Angaben erhältlich. Der TCS rät Reisenden aus dem Kanton Uri nach Luzern über die Axenstrasse A4 auszuweichen. (woz/sda)