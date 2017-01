Auto brennt in Tunnel – A2 gesperrt

Im Seelisbergtunnel auf der A2 ist am Dienstag ein Auto auf der Fahrt von Uri nach Nidwalden in Brand geraten. Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung Norden gesperrt. Die Feuerwehr musste in den Tunnel einrücken. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand.

Im Tunnel habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben, sagte eine Sprecherin der Nidwaldner Kantonspolizei auf Anfrage. Durch eine rasche Sperrung habe verhindert werden können, dass weitere Autos in den Tunnel eingefahren seien.

Zum Grund des Feuers konnte die Sprecherin keine Angaben machen. Wie lange der Tunnel gesperrt bleibt, ist offen. Der TCS rät Reisenden aus dem Kanton Uri nach Luzern über die Axenstrasse A4 auszuweichen.

#A2 - Gotthard -> Luzern - Seelisberg-Tunnel Tunnel gesperrt, Fahrzeugbrand — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 10. Januar 2017

(woz/sda)