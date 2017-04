Auto erfasst im Wallis zwei Schüler an Bushaltestelle

Zwei Schüler im Alter von 14 und 16 Jahren wurden im Kanton Wallis von einem Wagen schwer getroffen. Dem Unfall an einer Bushaltestelle in Chamoson ging eine Kollision zwischen dem Auto und einem Lastwagen voraus, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen stiessen die beiden Fahrzeuge, welche in die gleiche Richtung unterwegs waren, zusammen.

Als Folge geriet die Lenkerin des Autos auf die linke Strassenseite und prallte in die überdachte Bushaltestelle, an der die Schüler warteten. Die beiden schwer verletzten Schüler wurden wie die Autolenkerin ins Spital von Sitten gebracht.

Einer der beiden verletzten Schüler musste ins Universitätsspital Lausanne (CHUV) überflogen werden. Die Walliser Behörden organisierten psychologische Hilfe für die Jugendlichen und ihre Angehörigen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. (fal/sda)