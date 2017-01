Bei Samnaun bebte am frühen Morgen die Erde

Bei Samnaun im Kanton Graubünden hat am frühen Sonntagmorgen die Erde gebebt. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich hatte das Beben die Stärke 3,3 auf der Richterskala.

In der Nähe des Epizentrums dürfte das Erdbeben kurz vor 6 Uhr deutlich verspürt worden sein, hiess es in einer Mitteilung des Dienstes. Schäden seien in der Regel aber nicht zu erwarten. (chi/sda)