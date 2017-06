Bieber cruist auf Harley durch Bad Ragaz

Anfang Mai gab Popstar Robbie Williams ein Konzert im Grand Resort Bad Ragaz, nun ist ein weiterer Promi dort aufgetaucht: Kein geringerer als Justin Bieber. In den Tagen vor seinem Konzert im Stade de Suisse in Bern geniesst der kanadische Sänger seine Freizeit an verschiedenen Orten in der Schweiz.

Vor zwei Tagen wurde Bieber beim Fussballspielen auf der Chinawiese in Zürich gesichtet. Tags darauf vertrieb sich der 23-Jährige die Zeit beim Golfspielen in Bad Ragaz. Nachdem der «Blick» einen Artikel zu Justins Golfspiel veröffentlicht hatte, versammelten sich gut zwei Dutzend Beliebers vor dem Luxushotel.

Spritztour auf der Harley

Sportlich ging es auch am Abend weiter: Etwa um 22 Uhr wurde Justin Bieber gesichtet, wie er und seine Entourage auf Harley Davidsons durch Bad Ragaz fuhren. Die Spritztour habe ungefähr 10 Minuten gedauert, sagt Leser-Reporter Joaquin Vega zu Bernerzeitung.ch/Newsnet. Dass es sich um ein Showfahren für die vor dem Hotel wartenden Beliebers gehandelt hat, glaubt Vega eher nicht. Bieber habe eher den Eindruck gemacht, als ob er sich vom Fan-Rummel fernhalten wollte.

Auch in Basel wird Bieber sehnlichst erwartet. Spekuliert wird, dass sich der Popstar an der Art Basel blicken lassen könnte. Wo auch immer Justin als nächstes hingeht – die Fans werden ihm bestimmt folgen.

Justin Bieber hoje em Bad Ragaz na Suiça. (12/06).#Justin4MMVA pic.twitter.com/GvpFpo2l7F — Purpose Tour Brasil (@purposetourbraz) June 12, 2017

(kaf/chi)